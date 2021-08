La tucumana Beatriz Ávila se suma al bloque de diputados del PRO – NCN

La tucumana Beatriz Ávila ratificó su incorporación al bloque de diputados nacionales del PRO luego de una visita de campaña de la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich.

A Ávila le quedan cuatro meses de mandato como diputada nacional pero aspira a permanecer en el Congreso nacional ya que es segunda precandidata a senadora por la lista Juntos para Construir.

La tucumana ya había tenido una experiencia como representante de Cambiemos pero a fines de 2019, consumada la derrota electoral de Mauricio Macri, desertó de ese espacio junto a Pablo Ansaloni y Antonio Carambia.

Ávila, integrante del Partido por la Justicia Social de Tucumán, fue duramente criticada por integrantes de Juntos por el Cambio, incluido el propio Macri, ya que había accedido a su banca a través de la lista de Cambiemos.

Dos años después, la tucumana vuelve sobre sus pasos y se reincorpora al principal espacio opositor.

«Hubo un momento en el que nosotros mirábamos las cosas de una manera nacional. Y Beatriz Ávila lo miraba desde la identidad que había construido. Luego, con sus votos en el Congreso, demostró que estaba totalmente alineada a nuestros principios. Es importante reconocer que en la práctica estuvo en la misma línea por la que había seguido votando. Con nosotros y no con el kirchnerismo», explicó Bullrich.

«Tenemos hacia adelante una elección importante, no solo para Tucumán, sino para el país, porque debemos generar equilibrio y que no haya mayorías automáticas», destacó la ex ministra de Seguridad.

Bullrich remarcó que el «objetivo fundamental es mantener el lugar que tiene Juntos por el Cambio de Tucumán en el Senado», y agregó: «Debemos intentar obtener a los dos senadores, lo que nos acercaría a un futuro gobierno de la provincia».