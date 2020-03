La UATRE asegura que “no es el momento para parar” y se desmarca de los sojeros

El Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) denuncia a la empresa de seguridad privada Murata por violar leyes laborales y amenazar trabajadores y llevará adelante este viernes una jornada de concientización y lucha contra las prácticas abusivas y de apriete llevadas adelante por la empresa.

Murata es uno de las principales aportantes del macrismo, según explican desde la entidad y durante los últimos cuatro años han tenido un crecimiento exponencial, luego de haberse covertido en ganadora “de todas las licitaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.

La jornada de protesta y concientización comienza a partir de las 9 de este viernes en el CENARD ubicado en Avenida del Libertador 7171.

“Murata goza de normativas ajustadas a sus conveniencias, no recibe control alguno de las autoridades competentes como contraprestación a sus generosas ‘donaciones’ a las diversas campañas electorales que enfrenta el macrismo. Es por esta circunstancia que viola las leyes laborales no abonando las horas extras conforme a derecho, no liquidando el último tramo del decreto presidencial 665/2019, recargando ilegalmente horas de trabajo hasta el punto de someter a los compañeros y compañeras a jornadas de 16 horas o más. Niegan también las vacaciones argumentando falta de personal”, manifestaron desde el sindicato.

El gremio asegura que la empresa lleva adelante una práctica común respecto del “apriete a los trabajadores que deciden organizarse para luchar por sus derechos” persiguiendo y acosándolos. Además “produce despidos injustificados y discriminatorios e ‘invita’ los trabajadores a desafiliarse bajo amenaza de despido”.

“Un particular ensañamiento es dirigido hacia las mujeres trabajadoras. La violencia de género es moneda constante, ya que les dejan de abonar sus salarios ante el más mínimo conflicto. El acoso se transforma en un seguimiento personal, tornando la “violencia psicológica” en insoportable al desordenarles adrede toda su vida con cambios de horarios, días y extensión de las jornadas laborales”, denunciaron.