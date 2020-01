La UCR celebra las disculpas de Evo Morales y congela el proyecto para discutir su exilio – NCN

El Comité Nacional de la UCR, junto a sus bloques parlamentarios celebraron este jueves la «retractación pública del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, luego de sus declaraciones que incitaban a formar milicias armadas en su país». Desde el radicalismo valoraron la decisión de Morales porque «entienden que la única salida de la crisis institucional que atraviesa Bolivia solo se logrará a través del diálogo y la paz».

El bloque opositor adelantó que «habiéndose retractado y no violando las obligaciones que le impuso la Argentina, por tanto de no producirse nuevos hechos de esta naturaleza, la UCR no insistirá en el tratamiento del proyecto presentado para quitarle su carácter de refugiado».

«El camino de la paz social es a través del diálogo, el respeto al estado de derecho y la tolerancia política. Cuando esto no suceda, allí encontrarán a la UCR para hacer su aporte e impedir la proliferación de la violencia política», dijeron a través de un comunicado.

Por último, los bloques parlamentarios del partido reiteraron que solicitarán la presencia del canciller Felipe Solá para que explique los lineamientos de la política internacional del Gobierno.