La UCR cruzó a Macri en el acto por Alfonsín y Angelici le avisó que no votará a Milei

La UCR reivindicó la figura de Raúl Alfonsín a 40 años del regreso de la democracia en medio de la batería de críticas de Mauricio Macri y Javier Milei contra el ex presidente y el radicalismo. El titular del Comité Nacional y gobernador Jujuy, Gerardo Morales , fue el encargado de cerrar el acto realizado en la plaza El Vaticano, a metros del Teatro Colón, con un fuerte discurso contra el jefe del PRO: «No tenemos nada que ver con Mauricio Macri y que pare de agredir a la UCR. No nos manda nadie ahora, solo la UCR manda el destino del radicalismo. A los que se creen dueños de Juntos y que Juntos es una empresa, les decimos basta, que se terminó».

Macri venía de calificar a Morales y Lousteau de «perdedores» luego de convertirse en el virtual jefe de campaña de Javier Milei. Justamente el candidato de La Libertad Avanza venía de denostar la figura de Raúl Alfonsín durante una entrevista televisiva. La respuesta de Morales fue categórica y alcanzó también a Milei. «La decisión de un par de dirigentes nos quiere llevar a una peor opción como Milei. Tanto Javier Milei como Sergio Massa no son la mejor opción. No vamos a transitar el camino de la locura, del salto al vacío, del fundamentalismo. Hoy el fundamentalismo se está disfrazando de libertario. El liberalismo es respeto y construcción de derechos», advirtió Morales, uno de los fundadores de Juntos por el Cambio.

La fractura de Juntos por el Cambio propiciada por el acuerdo unilateral e inconsulto de Macri con Milei dejó al ex presidente aislado dentro del mapa opositor y jugado con los libertarios como último espasmo político ante el derrumbe de su ahora ex coalición. Si bien logró la adhesión de Patricia Bullrich ni Larreta ni María Eugenia Vidal siguieron su camino. Se pulveriza así lo que era la mesa chica del PRO con el agregado de que Jorge Macri, jefe de gobierno electo, tampoco definió si apoyará a alguno de los candidatos de cara al balotaje , un síntoma de las nuevas jefaturas y el cambio interno que atraviesa el partido amarillo.

En el acto de la UCR se notificó además otra insurrección contra Macri. En declaraciones a la prensa, Daniel Angelici se distanció del ex presidente del PRO y aclaró que no apoyará la candidatura de Milei . «Acompaño las decisiones de mi partido. Adhiero a la expresión del Comité Nacional del radicalismo», advirtió el ex presidente de Boca Juniors sentado en primera fila junto a Luis Naidenoff, Sergio Abrevaya y Stolbizer.

En una publicación en la red social X, Miguel Ángel Pichetto también se despegó de Macri y se declaró neutral y aseguró que no llamará a votar por ningún candidato. Pero el ex senador peronista agregó que «como diputado electo de Juntos por el Cambio en el rol de la oposición fortaleceré el espacio del centro democrático con la finalidad de asegurar la gobernabilidad en la argentina». Elisa Carrió y la Coalición Cívica tomaron la misma postura, de neutralidad y/o libertad de acción ante su electorado.

Angelici acto de la UCR.JPG Daniel Angelici durante el acto de la UCR aseguró que no votará a Milei.

En el radicalismo sin embargo las señales a favor de Massa, más como vehículo electoral que por afinidad programática, son más nítidas a pesar de que el centenario partido también se declaró neutral de cara al balotaje. Lousteau había admitido que no votará en blanco y que está enfrentado con el ideario de La Libertad Avanza. Gerardo Morales advirtió en la previa al acto que hará «lo que tenga que hacer» para impedir que gane Javier Milei.

En Unión por la Patria estiman que es demasiado temprano para comenzar a sumar dirigentes ante el mensaje confuso que arroja la repentina fusión de La Libertad Avanza con un sector del PRO de Mauricio Macri quien aparece en los medios como el jefe de campaña del libertario eclipsando al comisariato anti casta que lideraban figuras como Lilia Lemoine o Ramiro Marra. Sin embargo, más cerca de la elección, podría haber pronunciamientos más nítidos en favor de la candidatura de Sergio Massa.

En el acto realizado en Plaza Vaticano, al lado del teatro Colón, se vivó el nombre de Alfonsín y se proyectó un video con los hitos políticos del ex presidente como la ley de divorcio, la paz con Chile, la creación de la Conadep, el juicio a las juntas militares, y la reforma constitucional ya bajo la gestión de Carlos Menem. En el evento, convocado por los 40 años del regreso de la democracia bajo el lema «El legado de Alfonsín», se realizó en medio de la batería de agresiones de Javier Milei contra la figura del ex presidente. Allí se proyectó el tramo de un discurso del caudillo radical donde advertía que «fue muy alto el costo para conseguir la democracia como para ir detrás de un mesianismo facilista».

Si bien las críticas se enfocaron en Milei también hubo fuertes cuestionamientos al actual gobierno. «Hubo un gran retroceso de la mano del kirchnerismo y comparto la decisión de la UCR. Estamos frente a un desafío de dos opciones que no compartimos. Cuando me tocó acompañar a Horacio Rodríguez Larreta dije que estábamos frente al gobierno que había destruido las expectativas del pueblo argentino. Estamos frente a las dos peores opciones. Y el pueblo nos votó para ser una partido de oposición que ponga límites y frene abusos. Juntos por el Cambio no es un rejunte que de la noche a la mañana se reúne por una opción electoral. Tenemos un sistema de toma de decisiones. Nosotros somos una fuerza liberal por excelencia que lucha por el bienestar del pueblo. Es la educación pública la que hace libre a los ciudadanos. No nos van a llevar por el camino de la venta de órganos, de la privatización de la salud, de la destrucción del BCRA, de la negación de los desparecidos y el Holocausto», advirtió Morales.

acto de la UCR (1).JPG

Martín Lousteau fue uno de los oradores y celebró el regreso de la democracia al explicar que «a pesar de la elección difícil que estamos atravesando ahora también la disfrutamos». «Hay muchos que se tientan con avasallar las instituciones para modificar el statu quo. Alfonsín es el ejemplo más cabal de que se pueden usar las instituciones para modificar el statu quo. Hoy hay muchos que ponen en riesgo la convivencia democrática. Usufructúan la democracia castigándola y poniéndola en peligro», advirtió el senador nacional de la UCR en una mención tácita que pareció dirigida a Milei.

«Estamos viendo cómo la polarización hace que valga utilizar cualquier arma para lastimar al otro, el encumbramiento y el culto personal que hace que las personas se tienten porque creen que son indispensables, infalibles», aseguró Lousteau quien destacó que la UCR tendrá 5 gobernadores y reclamó un proyecto de poder a nivel nacional.

«El populismo pierde cuando agotó todos sus recursos. Algunos quieren una sociedad para pocos, otros quieren caer en la igualdad pero en la mediocridad. No queremos ni la una ni la otra. Son días difíciles. Nos toca una elección horrible. Hay desafíos por delante pero ninguno es más difícil que los desafíos que este partido y Alfonsín ya abordaron. Viene una elección donde hay dos candidatos que no nos gustan. Ninguno de los dos. Queremos una BCRA independiente pero no queremos que lo destruyan ni lo usen para un plan platita que después trae más inflación. No queremos una motosierra ni que nos llenen de militantes. Queremos educación pública gratuita de calidad. Ni que se la privatice ni que se la ideologice», fue la arenga de Lousteau para despegarse tanto de Milei como de Massa. «Es una mala palabra neutralidad pero nosotros rechazamos lo que los dos representan», agregó.

Larreta no asistió pese a que en la previa había adelantado su asistencia a los radicales luego de las fuertes críticas que le dedicó Macri en una entrevista donde aseguró que el jefe de gobierno porteño dio una imagen de «continuismo» que «debilitó» a Juntos por el Cambio. «Nos perjudicó no elegir a dedo un candidato, eso nos desgastó. Especialmente porque una de las propuestas era más vista como de continuidad», señaló sobre Larreta. Y afirmó que «esta visión de la cual hablaba Horacio mucha gente lo vio como un continuismo. Eso debilitó y le dio lugar más amplio a Javier Milei para expresar su propuesta radical de cambio».