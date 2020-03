La UCR le exige a Arcioni y los justicialistas que «se hagan cargo» de la crisis a la que llevaron a Chubut

La UCR Chubut, que preside Jacqueline Caminoa, hizo un diagnóstico terminal de la provincia que se encuentra «en un estado de absoluta parálisis e inacción que han puesto a la población en general, pero en especial a los empleados del Estado, al borde mismo del precipicio socioeconómico difícilmente evitable», dice el escrito.

El radicalismo no dudó que la crisis actual es consecuencia de las gestiones peronistas que se sucedieron en los últimos 15 años, y les piden que ahora no se hagan los distraídos. «Consideramos que la responsabilidad de sacarnos de este infame lugar donde nos han conducido es de los dirigentes y gobernantes que se propusieron para ello, vienen gobernando desde hace más de 15 años, y los argentinos y chubutenses los han acompañado para que lo hagan, ahora, no solo en la provincia y la mayoría de los municipios, sino también en la Nación», dice el escrito.

Frente a este panorama, la UCR sostiene que «no existe otra posibilidad institucional para la resolución de los conflictos, las dificultades y las inequidades, que el acuerdo y los consensos de los sectores del partido que dirigen los municipios aludidos, la Provincia y la Nación».

Los radicales le espetaron a los peronistas que «es hora de que se hagan cargo, den soluciones y no discursos hipócritas y altisonantes; que cada sector del partido que gobierna la Provincia y la Nación asuma los compromisos de gobierno para los que se propuso, y responda a la altura de las circunstancias y responsabilidad con las que el pueblo los ha honrado».

COMITE TRELEW

El Comité UCR Trelew, que preside Gerardo Merino, planteó que ni el gobernador Mariano Arcioni ni el intendente Adrián Maderna ofrecieron soluciones para salir de la crisis. «Se evidenció una falta de empatía de un gobierno que desde hace más de diez años viene practicando las mismas políticas erróneas y que ellos mismos nos llevaron a este precipicio.

Acá son todos responsables y es hora que dejen sus intereses políticos personales y mediáticos y trabajen para salir», dice el comunicado.

La UCR expuso que «hace responsable y le exige al intendente de Trelew, a los concejales y a los diputados que integran la Cámara, que dejen de mirar para otro lado, que tengan empatía por el pueblo de Chubut y que miren el sufrimiento de quienes hoy lloran por las redes sociales desesperados y desilusionados, muchos de los que les dieron su voto de confianza».