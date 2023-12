La UE acordó abrir negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia

Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, y conceder a Georgia la condición de país aspirante, en el marco de una cumbre de dos días en la que también se prevé debatir las posturas alrededor del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

Al promediar el primer día de la cita, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señaló en la red social X que la decisión es una «clara señal de esperanza para su gente, y para nuestro continente».

De inmediato, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró en la misma plataforma que la decisión es «una victoria para Ucrania. Una victoria para toda Europa».

En su visión, se trata de una victoria «que motiva, inspira y fortalece».

La decisión sobre Ucrania enfrentaba la oposición de Hungría, en una postura que amenazaba romper en pedazos la unidad del bloque respecto al país invadido por Rusia.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…

