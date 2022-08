La UE acusa a Rusia de una ‘grave violación’ a la seguridad nuclear en Ucrania

La Unión Europea (UE) condenó la grave «violación» a las normas de seguridad nuclear por parte de Rusia tras las denuncias de ataques cerca de un reactor de la central ucraniana de Zaporiyia, declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borell.

«La UE condena las actividades militares de Rusia en torno a la central nuclear de Zaporiyia. Se trata de una violación grave e irresponsable de las normas de seguridad nuclear y de un nuevo ejemplo del desprecio de Rusia por las normas internacionales», afirmó el español en un mensaje en su cuenta de Twitter.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022