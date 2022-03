La UE analiza duplicar la ayuda financiera para Ucrania pese a las advertencias de Rusia

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, propuso este viernes a los líderes del bloque, reunidos en una cumbre en Francia, duplicar el aporte financiero en ayuda militar a Ucrania, pese a las advertencias de Rusia sobre lo «peligroso» de la medida.

El anuncio de Borrell se conoció al inicio de la segunda jornada de una cumbre de líderes europeos en Versalles, en las afueras de París, donde anoche acordaron un fuerte mensaje político de apoyo a Ucrania, aunque sin permitir su adhesión inmediata al bloque.

Borrell dijo que presentó «una propuesta para duplicar la (actual) contribución con 500 millones de euros adicionales de apoyo a los militares ucranianos«, y expresó su confianza en que los dirigentes europeos «apoyen» la solicitud, informó la agencia de noticias AFP.

Putin’s senseless war puts massive economic pressure on the Ukrainian people.

With our €300 million emergency assistance package, we send strong message that EU stands with #Ukraine and its people.https://t.co/Emr3jzMrgb pic.twitter.com/C0aJXECAq9

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 11, 2022