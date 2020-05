La UE aprobó un mega salvataje financiero para Air France por la crisis del coronavirus

La Comisión Europea (CE) le dio hoy luz verde a Francia para brindar una ayuda de 7.000 millones de euros a Air France, que consiste en una garantía estatal para adquirir financiación y un préstamo de accionistas para proporcionar liquidez urgente a la compañía golpeada por la crisis causada por la pandemia de coronavirus.

La medida fue aprobada dentro del marco temporal sobre ayudas de Estado impulsado a raíz de esta crisis, indicó la CE en un comunicado.

La vicepresidenta ejecutiva de la CE encargada de Competencia, Margrethe Vestager, afirmó que la industria de la aviación es “importante en términos de empleos y de conectividad”, y que además Air France jugó un “papel esencial en la repatriación de ciudadanos y en el transporte de equipos médicos”.

Air France, con una flota de más de 300 aviones, pertenece al grupo Air France-KLM, en el que el Estado francés tiene participación, informó la agencia de noticias EFE.

Ante la reducción de sus servicios por las restricciones de viaje impuestas por la pandemia y las consiguientes “altas pérdidas” sufridas, Francia notificó a la CE la ayuda para mitigar los efectos negativos del coronavirus y demostró que no sería posible obtener liquidez en los mercados por otros medios.

Por lo que respecta a las garantías respaldadas por el Estado, Francia remitió una notificación individual porque la garantía “proporciona mayor cobertura de préstamos” (90%) que bajo el esquema general de garantías francés aprobado por la Comisión el pasado 21 de marzo (70%).

La CE concluyó que la garantía estatal está “en línea” con las condiciones del marco temporal de ayudas de Estado durante la crisis del coronavirus.

Esto es, que la garantía premium se va a ir incrementando para fomentar un rápido reembolso, la garantía será concedida a más tardar el 31 de diciembre, el préstamo respaldado por la garantía no puede exceder los 4.000 millones de euros, la duración máxima de la garantía es de 6 años y no cubrirá más del 90% del préstamo y que Air France no estaba en dificultades antes del pasado 31 de enero.

En cuanto al préstamo a los accionistas, la CE, uno de los siete organismos que le da forma a la Unión Europea, comprobó que está en línea con las normas comunitarias y es una medida “específica” para “remediar una grave perturbación en la economía francesa”.

La Comisión consideró que, en ausencia de apoyos públicos, Air France “probablemente corría el riesgo de la bancarrota”.

Vestager también elogió que Francia haya anunciado planes sobre ciertas políticas ecológicas en relación con Air France, y recordó que cada Estado miembro tiene libertad para “diseñar medidas en línea con sus objetivos políticos y las normas de la UE”.