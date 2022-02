La UE aprobó ‘un primer paquete de sanciones’ contra Rusia

La Unión Europea (UE) aprobó este martes por unanimidad un «paquete de sanciones» contra Rusia, todos sus diputados y 276 personas y entidades que, según el bloque, ayudaron a “socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania«

«Hemos acordado por unanimidad un primer paquete de sanciones«, dijo el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, tras una reunión de los 27 ministros de Exteriores de la UE en París.

Un comunicado conjunto de la Comisión y el Consejo Europeo se había pronunciado antes a favor de sanciones contra «aquellos que estén implicados» en el reconocimiento de la independencia de las dos regiones, un gesto que consideraron «ilegal e inaceptable».

Entre las sanciones figura el congelamiento de activos y la prohibición de visados contra los 351 diputados rusos que aprobaron el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, al este de Ucrania, limítrofes con Rusia y de mayoría rusoparlante.

«Las sanciones también se dirigirán a 27 personas y entidades que contribuyen a socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania», explicó el responsable de Exteriores de la UE, Josep Borrell.

Se trata de «actores del sector de la defensa que desempeñan un papel en la invasión» de Ucrania, o «que han lanzado una campaña de desinformación contra Ucrania», así como de «bancos que financian a funcionarios rusos y otras operaciones en esos territorios».

En conferencia de prensa, Borrell reveló que el presidente Vladimir Putin no está en la lista de sancionados.

“Hemos querido responder con los medios que tenemos, pero sobre todo dar una respuesta gradual», explicó el diplomático catalán.

Today, we agree by unanimity, to respond robustly to #Russia’s illegal actions against #Ukraine.

The EU sanctions package will hit

📍351 members of the Russian State Duma who voted for the recognition of the so-called LPR and DPR.

(1/4)

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 22, 2022