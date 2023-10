La UE convocó a sus cancilleres a una reunión de emergencia por la situación en Israel y Palestina

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, anunció este lunes la convocatoria de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque a una reunión de emergencia para mañana para discutir la situación en Israel y Palestina.

En tanto, la Comisión Europea ya anunció que «suspende todos los pagos» relativos a la ayuda al desarrollo a Palestina tras el ataque lanzado este sábado por el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas.

«Convoco para mañana una reunión de emergencia de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE para abordar la situación en Israel y en la región», tuiteó Borrell.

Un vocero de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, Peter Stano, señaló que la reunión se realizaría «parcialmente en Mascate», capital de Omán, y «aquellos que no estén allí se unirán por videoconferencia», informó la agencia de noticias AFP.

De acuerdo con Stano, el objetivo de la reunión es discutir las «implicancias» de la situación y evaluar «las respuestas» del bloque.

Borrell se encuentra en Mascate para una reunión entre funcionarios de la UE y del Consejo de Cooperación del Golfo.

Por su parte, el comisario europeo de Vecindad y Ampliación, el húngaro Oliver Varhelyi, anunció hoy en redes sociales que el bloque congela de forma inmediata todos los pagos previstos y está revisando todos los proyectos en marcha.

