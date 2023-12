La UE exige ‘reanudar las pausas humanitarias’ en la Franja de Gaza

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, pidió este sábado «la reanudación de las pausas humanitarias» en la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas e instó a trabajar por una «solución política integral» para Palestina.

«Por desgracia, las hostilidades se han reanudado en Gaza y ya podemos ver cómo la cifra de muertos civiles, hasta entonces muy alta, ha seguido aumentando», declaró Borrell en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Regrettably, hostilities resumed in #Gaza and we see how the already very high civilian death toll continues to increase.

The way Israel exercises its right to self-defence matters.

It’s imperative that Israel respects International Humanitarian Law and the laws of war.

