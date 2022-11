La UE propone un paquete de ayuda de 18.000 millones de dólares para Ucrania en 2023

La Unión Europea (UE) propuso este miércolespor unos 18.000 millones de dólares para Ucrania durante el año 2023, que permitirán mantener en funcionamiento los servicios públicos esenciales, como hospitales, escuelas y viviendas para desplazados.

Este paquete debería ayudar a cubrir «una parte significativa de las necesidades de financiación a corto plazo de Ucrania para 2023», estimadas en entre 3.000 y 4.000 millones de euros al mes, anunció la Comisión Europea -brazo ejecutivo de la UE-, en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.

El paquete aportaría en promedio alrededor de 1.500 millones de euros al mes a Ucrania, cuya economía está devastada por el conflicto que mantiene con Rusia desde el 24 de febrero.

Según la Comisión, este aporte «debería ir acompañado de esfuerzos similares de otros donantes importantes» para cubrir todas las necesidades de financiación del país.

El paquete consistirá en «préstamos altamente favorables, desembolsados en cuotas regulares a partir de 2023», que serían pagados en un plazo máximo de 35 años, apuntó la Comisión.

#Ukraine Financing: if we want the #MFA+ package to be in time for 2023, we need to urge co-legislators to facilitate the legislative procedure in the @EUCouncil and in the @Europarl_EN swiftly!

We have to be ambitious if we want to make a 1st disbursement in January! pic.twitter.com/JuDL2vWyJi

— Johannes Hahn (@JHahnEU) November 9, 2022