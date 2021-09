La UE quiere impulsar una fuerza de acción rápida para ‘despegarse’ de EE UU y actuar en crisis como la de Afganistán

La crisis en Afganistán ha despertado las aspiraciones de la Unión Europea en materia de Defensa. De momento, el Alto Representante, Josep Borrell, ha impulsado ante los ministros de los 27 su propuesta de crear una fuerza de acción rápida europea para hacer frente a situaciones como las vividas en el país tras la llegada de los talibanes al poder. El objetivo, dijo, es poder “actuar” con más autonomía “donde y cuando sea necesario”.

Aunque la voluntad de un ejército europeo viene de lejos y es al mismo tiempo complicada, esto se puede entender como un primer paso. Al menos 14 Estados miembros apoyan esta iniciativa. La unidad contaría con unos 5.000 efectivos y supondría un avance para que la UE, en palabras del propio Borrell, deje de ser “súbdito” de Estados Unidos. El apego a la OTAN es un freno para la Unión, o al menos así lo entiende el jefe de la diplomacia.

“Necesitamos aumentar nuestra capacidad de actuar de manera autónoma, cuando y donde sea necesario. ¿Fuimos capaces de asegurar el perímetro del aeropuerto de Kabul? No. Los americanos fueron capaces nosotros, no“, dijo, de forma tajante, el propio Borrell al término de la reunión de los ministros de Defensa en Eslovenia. La idea es que la propuesta de la fuerza europea de acción rápida pueda debatirse a lo largo del mes de noviembre.

“Es un asunto que habrá que ver más detenidamente”, apuntan fuentes consultadas por 20minutos, dando buena cuenta de que la unidad en materia de Defensa es un tema espinoso en el seno de los 27. No hay consenso en la necesidad de un ejército europeo y la política exterior es competencia de los Estados miembros, lo que dificulta todavía más el acuerdo. “No se puede compartir ejército si no se comparten intereses”, cuentan los expertos. Francia o Alemania, entre otros, lideran el bloque proeuropeo; mientras, Hungría, Dinamarca o Portugal son partidarios de seguir de la mano de la OTAN. Quién sabe si este primer paso con la fuerza de acción rápida reabre brechas ya conocidas.

“Falta voluntad política”

Borrell quiere liderar la propuesta casi contra todos, e insiste en que el bloque cuenta con los recursos necesarios para desplegar una fuerza rápida “pero falta la voluntad política” para evitar el lastre que suponen en la actualidad los procedimientos que exigen la unanimidad en el seno de los Veintisiete para desplegar este tipo de misiones.

Por eso reclama “nuevos instrumentos” como la idea de una fuerza rápida que recoge el plan de futuro para reforzar la Defensa europea que el servicio exterior de la UE ha bautizado como ‘Brújula Estratégica’. El Alto Representante espera que se pueda avanzar en el tema los próximos meses.

La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha planteado ya en la reunión informal de ministros de este jueves la posibilidad de recurrir a una opción que prevén los Tratados para lanzar misiones rápidas aunque solo participen en ellas los Estados miembro que deseen. Precisamente esa posibilidad, aunque sí se puede dar, no se ha puesto sobre la mesa en el caso de Afganistán y por eso desde el punto de vista de Borrell no resulta lo suficientemente efectiva, aunque no la descarta.

El ministro esloveno de Defensa, Maty Tonin, por su parte, ha asegurado que existe ya una mayoría de socios que están de acuerdo en crear una fuerza rápida que pueda activarse por mayoría cualificada, esto es aunque no se de un consenso total a Veintisiete, y que se lanzara con la participación únicamente de los países voluntarios. Esta posibilidad, ha matizado, se ha hablado de manera informal y deberá desarrollarse en contactos formales, pero podría contar con entre 5.000 y 20.000 efectivos.