La UE trabaja en una misión propia en el mar Rojo para hacer frente a los ataques hutíes

La Unión Europea no espera más y ya está trabajando en lanzar su propia misión en el mar Rojo para hacer frente a los ataques hutíes de las últimas horas, y solo un día después de que tanto el Reino Unido como Estados Unidos respondieran a los mismos. Tal como ha podido confirmar 20minutos a través de fuentes diplomáticas el despliegue podría tener «una duración de un año» y dependerá de que los Estados miembros se pongan de acuerdo en el formato. España ya ha dejado claro a través de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no participará en la misión.

«Los continuos ataques de los hutíes son un peligro real para la estabilidad de la región y representan una escalada que no beneficia a nadie. Bélgica está trabajando con sus socios de la UE y su aliado de Estados Unidos para restablecer la seguridad marítima en la región y evitar cualquier efecto de contagio», expuso en redes sociales la presidencia belga del Consejo de la UE.

Mientras, España se desmarca de la idea de una misión común, y no es la primera vez que lo hace. «No sabemos todavía si la Unión Europea va a hacer una nueva misión, si va a aprovechar una de las misiones que está en marcha. Por lo tanto, en este momento sería especular porque no sabemos qué misión va a haber. Todo parece indicar que en ningún caso sería ejecutiva, lo cual es importante tenerlo en cuenta», resumió Robles, antes de defender que España es «el país de la Unión Europea que tiene mayor participación en el número de emisiones. Estamos mandando las misiones de Mali y en la misión a Atalanta creo que el compromiso con la paz es total y absoluta».

Lo que sí tiene claro el Gobierno es que su posición no será un obstáculo. «Evidentemente España no se opone, no lo ha hecho nunca, que la Unión Europea pueda tomar las misiones que considere oportuno. España no va a participar en el Mar Rojo y no va a participar porque está participando en este momento en 17 misiones», concluyó la ministra de Defensa.

Pese al optimismo de la diplomacia europea para poner en pie la misión cuanto antes, una decisión de este tipo se toma por unanimidad de los Veintisiete y tras superar distintos pasos técnicos. «Depende de la voluntad de los Estados miembros de actuar con rapidez, porque al final, para que una operación sea eficaz, los Estados miembros tienen que proporcionar medios, en este caso buques de guerra», explica una de las fuentes consultadas por Europa Press.

Las discusiones sobre una nueva operación naval de la UE en el mar Rojo coinciden con los ataques lanzados por Estados Unidos y Reino Unido, con el apoyo de socios comunitarios como Alemania, Países Bajos y Dinamarca. Sobre si el escenario en la región favorece o perjudica a la nueva misión, en Bruselas hay quien piensa que el aumento de las tensiones podría llevar a los Veintisiete a «acelerar la toma de decisiones».