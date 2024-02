La UE trata de acorralar a Orbán con avisos de «boicot» a su economía en una cumbre de líderes clave para Zelenski

La Unión Europea vuelve a depender de Viktor Orbán. El Consejo Europeo de este jueves en Bruselas es la continuación de lo que salió mal el diciembre: los líderes de los 27 tienen que desbloquear 50.000 millones de euros con cargo al Presupuesto comunitario, una cantidad que por esa vía se mantiene en el aire dado el veto húngaro. Hace un mes Orbán aceptó -por ausencia- que se abrieran negociaciones de adhesión con Kiev, pero con el dinero la situación es otra. Y mientras, Budapest no se mueve de sus posiciones: para ellos es «un error» seguir financiando a Ucrania frente a Rusia; resolver esa situación son los deberes de los jefes de Estado y de Gobierno para esta semana, en una cumbre monotemática, pues no está en agenda por ejemplo otro tema relevante como las protestas de los agricultores en diferentes puntos de Europa.

Por si no hubiera fumata blanca, Bruselas trabaja en opciones alternativas, por ejemplo en aquellas que no necesiten unanimidad; además, según ha adelantado el Financial Times, la Comisión Europea maneja también alguna posibilidad de «boicotear» la economía húngara si Orbán sigue en sus trece. De hecho, el Ejecutivo comunitario y Budapest mantiene abierta la lucha en torno a los fondos de recuperación y hace una semana el Parlamento Europeo amenazó ya con llevar a la Comisión ante el TJUE por desbloquear 10.200 millones para Hungría sin que, a ojos de la Eurocámara, el país hubiera dado pasos en la buena dirección.

Por su parte, Volodimir Zelenski sabe que se la juega en un momento en el que la guerra frente a Rusia pasa por otro momento de impás, y sin que la contraofensiva ucraniana haya funcionado. Que el conflicto se ha enquistado es algo que todos vuelven a dar por hecho al tiempo que tanto la UE como la OTAN inciden en que el apoyo a Kiev tiene que mantenerse todo el tiempo «que sea necesario», sobre todo a nivel de armas.

El presidente ucraniano ha repetido estos días que el desbloqueo de los fondos sería «una importante señal» para que el resto de socios no se descuelguen de un apoyo a largo plazo. La Comisión Europea, por su lado, no da detalles sobre qué caminos B se pueden dar si Orbán no cambia de opinión, pero uno, tal como ha podido confirmar 20minutos, es el uso del Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE): de esta manera Bruselas podría «coger prestado» dinero de los Estados miembros para situaciones excepcionales, como puede ser este el caso.

De manera oficial el Ejecutivo comunitario insiste en que lo «ideal» es que el acuerdo sobre los 50.000 millones se dé entre los 27, aunque reconoce que se están barajando «alternativas» para evitar que el veto de Orbán descabalgue el apoyo a Ucrania. «El debate será largo y complicado otra vez», se limitan a asumir fuentes consultadas por este medio, que dan por hecho que se están estudiando «todas las opciones posibles» porque lo importante es que las ayudas «lleguen, y rápido» a Kiev. España, por su parte, insiste en que también es partidaria de que el acuerdo sea «con todos los Estados miembros», según fuentes gubernamentales.

La cumbre de líderes es extraordinaria, tanto que este será el único punto sobre la mesa. En resumen, los dirigentes debatirán la propuesta de revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, «que incluye la creación de un Instrumento Ucrania para proporcionar estabilidad a largo plazo a Ucrania y la plataforma de tecnologías estratégicas para Europa (STEP) para que Europa sea más competitiva», recuerdan desde el Consejo Europeo.

En diciembre, sobre la base del marco de negociación, los dirigentes debatieron cómo financiar nuestras necesidades más acuciantes y nuestras prioridades futuras, incluido el apoyo a Ucrania, la migración y la dimensión exterior, la próxima generación de pagos de intereses de la UE y los instrumentos especiales. El marco de negociación prevé una dotación financiera adicional de 64.600 millones de euros. Esto incluye los 50.000 millones de ayuda a Kiev, pero también 2.000 millones de euros para migración y gestión de fronteras, 7 600 millones de euros para la vecindad y el mundo, 1.500 millones para el Fondo Europeo de Defensa en el marco del nuevo instrumento STEP, 2.000 millones de euros para el instrumento de flexibilidad y 1.500 millones para la reserva de solidaridad y ayuda de emergencia.

Michel recula y les ahorra un lío a los 27

Lo que se van a ahorrar los líderes de los 27 es el lío de tener que elegir un presidente del Consejo Europeo antes de tiempo. Charles Michel ha reculado de su intención de presentarse a las próximas elecciones europeas, lo que hubiera acortado su mandato. El belga se ha dicho «dolido» por los «ataques personales» recibidos tras esta decisión, y agotará finalmente su estancia en el cargo. Ya se habían iniciado, no obstante, las quinielas sobre su reemplazo, con nombres como Antonio Costa, Mario Draghi, Mette Frederiksen, Kaja Kallas o Alexander de Croo. Además, la vía de urgencia hubiera sido una presidencia interina de Viktor Orbán, puesto que Hungría ostentará la presidencia rotatoria del Consejo de la UE justo cuando Michel hubiera dado un paso al lado.