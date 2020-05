La UI solicita que se declare el Día del Trabajador Informático

La Unión Informática (UI) comandada por Ignacio Lonzieme, solicitó que se declare el “Día del Trabajador y Trabajadora Informático” el 28 de julio de cada año y llamó a valorizar la labor que se realiza desde el sector.

En abril pasado, la senadora Nacional Silvina García Larraburu presentó un proyecto de teletrabajo en el Congreso con el fin de que se regulen las condiciones laborales a raíz de las disposiciones de aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno. Al respecto, desde la UI realizaron algunas consideraciones sobre dicho proyecto, valorando algunos puntos y profundizando otros.

En referencia a la voluntariedad, Lonzieme sostuvo que “en los casos en lo que el empleador pueda otorgar el beneficio de teletrabajo, debe ser en forma homogénea a toda la nómina, a petición de parte del trabajador y no quedar sujeto a criterio del empleador, y debe constar por escrito en forma expresa, los días y horarios a implementar en esa modalidad. Siempre que se puede otorgar el beneficio se lo debe hacer, amén de los recaudos a tomar para que el ejercicio no sea contraproducente o perjudicial para la salud de los trabajadores”.

Al mismo tiempo, de acuerdo a la libre distribución en los horarios durante la jornada que expone uno de los artículos, desde la entidad informática explicaron que “la forma de resolver esto es con el establecimiento claro de las tareas y los resultados a desarrollar por parte del empleador o superior directo”.

“Respecto a la posibilidad de volver unilateralmente a las condiciones originales pactadas en el contrato de trabajo, esto básicamente da lugar a que tanto el empleador quite el beneficio como que el trabajador no coordine bien su modalidad de trabajo. En todo caso estos puntos deben ser especificados en el subcontrato sobre teletrabajo, con supervisión del sindicato correspondiente, porque no solamente es importante para la correcta organización de la empresa, sino también para el proyecto de vida que encare el trabajador”, detalló Lonzieme.

Desde la Unión Informática explicaron que esta modalidad de trabajo permitió continuar con las operaciones en cientos de empresas y que el Congreso debe garantizar la implementación de esta modalidad ante futuras situaciones de emergencia.

Cabe recordar que en septiembre de 2018 Facundo Moyano presentó un proyecto de la autoría de Ignacio Lonzieme, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde ya se expedían a favor de la oficialización de cada 28 de julio en conmemoración del Día del Trabajador del sector.

“Estamos todos llamados a reflexionar sobre cómo va a seguir transformando la vida en general el impacto de las tecnologías, y sobre todo en el mundo del trabajo. Es menester prestar especial atención a que las consecuencias de las nuevas implementaciones sean llevadas adelante en consenso de los sectores afectados, con especial intervención de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, y que sea beneficioso para todos”, explicó Lonzieme en aquel entonces.

