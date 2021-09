La ultraderecha alemana llega fracturada a los comicios pero mantiene su fuerza en el Este – Télam

Incapaz de capitalizar el descontento por la pandemia, AfD llega a las elecciones con menor intencin de voto que en 2017. Foto AFP

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) llega a las elecciones de este domingo fracturado e incapaz de capitalizar el descontento por la pandemia, situacin que lo proyecta con una intencin de voto levemente menor a la del 2017 que le permiti convertirse en la principal oposicin en el Bundestag (Parlamento), pero mantiene a su favor un fuerte apoyo en los estados del Este que eran comunistas antes de la reunificacin.

La agrupacin antiinmigracin, nacionalista y euroescptica se ubicara en el cuarto o quinto puesto a nivel nacional, con entre un 10% y 11% de los votos, de acuerdo a los sondeos que coinciden en que el resultado sera levemente peor al 12,7% alcanzado en los sufragios de 2017.

Ese ao AfD dio el gran salto cuando, ante el arribo de cientos de miles de refugiados por el Mediterrneo o la ruta de los Balcanes, en un flujo posibilitado por la decisin de canciller Angela Merkel de abrirles las fronteras, sac a relucir un discurso islamfobo que le permiti a la extrema derecha entrar al Parlamento alemn por primera vez desde la cada del nazismo en 1945.

“AfD est mucho ms dbil ahora. Es un partido que tiene muchas internas, por cuestiones ideolgicas pero tambin por intereses polticos“, indic a Tlam Franco Delle Donne, doctor en Comunicacin argentino que vive hace ms de una dcada en el pas europeo y coautor del libro “Factor AfD. El retorno de la ultraderecha a Alemania”.

Una de las principales caras de la gran eleccin de 2017, Frauke Petry, abandon el cargo de copresidenta un da despus del resultado y desde entonces hubo varios alejamientos y peleas internas que, a grandes rasgos, exponen las divisiones entre el ala nacional-conservador y el radical, cercana a los neonazis.

Estas fisuras entre moderados y extremistas generan una crisis de identidad que jug en contra a la hora de buscar capitalizar en las urnas lo que fue el gran caballito de batalla de la actual campaa: los ataques a las medidas contra la pandemia, incluyendo el uso de tapabocas.

“El partido, por un lado, ha sido incapaz de ponerse al hombro a los crticos con el Gobierno en trminos de medidas para luchar contra la pandemia. Y tambin tuvo varios reveses a lo largo de estos tiempos, como por ejemplo la investigacin abierta por la Oficina Federal para la Proteccin de la Constitucin por sospechas de tener posturas antidemocrticas“, indic Delle Donne.

Vigilados

Esta vigilancia, a cargo de los servicios secretos internos, fue abierta a nivel nacional y est sostenida por un informe de mil pginas que incluye varias pruebas de supuestas violaciones contra el orden liberal democrtico recopiladas por juristas y expertos, de acuerdo a lo informado por medios locales.

“AfD tiene ah un problema porque es muy difcil sostenerse como partido legitimado si te estn vigilando por posiblemente ser antidemocrtico”, aadi el consultor en Comunicacin y coeditor del libro “Epidemia Ultra. La ola reaccionaria que contagia a Europa”.

Ms all de los problemas judiciales, que incluyen tambin un escndalo por financiamiento ilegal con fondos de donantes annimos provenientes de Suiza, la falta de impulso de la campaa de la agrupacin tambin tiene una razn comunicacional, un punto en el que hasta ahora siempre haban sido fuertes.

“Dominaron la campaa en 2017 imponiendo temas como la migracin, la seguridad o el terrorismo y hoy no ponen ni uno solo en la agenda. La oportunidad de decir algo por ejemplo sobre la cuestin de Afganistn (la derrota ante los talibanes y la posible llegada de miles de refugiados) fue algo que intentaron pero no funcion, lo que demuestra tal vez que el clima de poca no es propicio para las ideas y lo que propone esta fuerza“, precis el bonaerense Delle Donne.

La fortaleza en el Este

La ultraderecha obtendra uno de cada cinco votos en el Este alemn y podra ser primera fuerza.

Pese a todo, AfD mantiene su base fuerte en el Este, en la parte que qued bajo control de la entonces Unin Sovitica tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y si bien la reunificacin dej atrs esa divisin poltica hace ms de tres dcadas, la pobreza, la desocupacin y la desigualdad son mayores en aquellos estados federados que pertenecieron a la Repblica Democrtica Alemana y donde la ultraderecha obtendra uno de cada cinco votos y podra ser primera fuerza.

“Se regionaliza, pero al mismo tiempo se fortalece en una de las regiones con ms complicaciones en trminos econmicos y de aceptacin del funcionamiento la democracia”, apunt el analista argentino.

“Son elementos que no hay que dejar de observar: es mucho ms parecido el este de Alemania a la lgica del este de Europa que a la del Oeste, pese a que Alemania, en su conjunto, sera un pas de Occidente en trminos de valores”, aadi.

Las posibilidades en la futura coalicin de Gobierno

Si bien hay incertidumbre todava sobre los partidos que formarn la prxima coalicin de Gobierno en Alemania, la certeza es que tanto los socialdemcratas como la Unin Demcrata Cristiana de Merkel, las fuerzas con mayor intencin de voto para los comicios del domingo, descartan incluir a la AfD.

“Esto no ocurre con Die Linke (La Izquierda) que sera una novedad que puedan formar parte de un Gobierno federal, pero tampoco tan raro ya que son parte de muchos a nivel regional y de hecho hay uno que ellos dirigen en Turingia”, manifest Delle Donne,

Y concluy: “Estn en otra instancia respecto a la derecha radical en Alemania, donde no ocurre lo que s pasa en otras partes de Europa que tienen posibilidades de formar parte de un Gobierno o de hecho lo han formado, como el caso de La Liga en Italia, o a nivel regional con Vox en Espaa”.