La Unesco advirtió que un tercio de los glaciares Patrimonio Mundial van a desaparecer

La Unesco aseguró este jueves que un tercio de los glaciares declarados Patrimonio Mundial desaparecerán antes de 2050, por lo que llamó a «reducir rápidamente» las emisiones de dióxido de carbono para preservar los dos tercios restantes.

El mensaje llega tras un estudio sobre 18.600 glaciares que ocupan 66.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 10% de la superficie glaciar total de la tierra, «representativa del estado de los glaciares del mundo, indicó la Unesco en un comunicado reproducido por la agencia de noticias AFP.

Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en febrero pasado, el derretimiento del hielo y la nieve es una de las diez principales amenazas causadas por el calentamiento global.

Los glaciares Patrimonio Mundial pierden 58.000 millones de toneladas de hielo cada año, la misma cantidad de agua que utilizan anualmente Francia y España, lo que contribuye a la suba del nivel del mar en todo el mundo, según la Unesco.

Los dos tercios que no van a desaparecer forzosamente «podrían salvarse si limitamos el calentamiento global a 1,5 grados», añadió el organismo de educación, ciencia y cultura de la ONU.

La conferencia de la ONU sobre el clima que se celebrará del 6 al 18 de noviembre en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, será «crucial para ayudar a encontrar soluciones», destacó la directora de la Unesco, Audrey Azoulay.

Lo más probable es que todos los glaciares de África declarados patrimonio mundial «hayan desaparecido» en 2050, incluidos los del Parque Nacional de Kilimanjaro, en Tanzania.

En Europa, los glaciares de los Pirineos-Monte Perdido en Francia y España, así como los de las Dolomitas en Italia y los de los parques nacionales Yellowstone y Yosemite de Estados Unidos.

