La unidad de las pymes es el kilómetro 0 en el camino de la recuperación del sector

El Día de la Industria sirvió para que los y las empresarias tengamos una jornada de reflexión sobre una realidad: la pandemia no terminó y no sabemos cuándo finalizará. Todo lo proyectado para ejecutar en la post pandemia ya no tiene vigencia. Pero las pymes no están derrotadas, a pesar de la gran cantidad de “cierres de persianas”. La creatividad e innovación de los empresarios argentinos es la mejor herramienta para enfrentar la adversidad. No obstante, la unidad de todas las pymes, industriales y no industriales, es el kilómetro 0 del camino de la recuperación. No hay que olvidar que el sector es el corazón de la socio economía nacional