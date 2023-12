La Unión Europea acordó una reforma migratoria más estricta y de solidaridad obligatoria

Los estados miembro de la Unión Europa (UE) aprobaron una amplia reforma del sistema migratorio europeo, que endurece los controles en las fronteras y que fue rechazado por ONGs humanitarias que alertaron que la medida «causará más muertos en el mar».

«Se ha alcanzado un acuerdo político en los cinco expedientes del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE», escribió en la red social X la Presidencia rotatoria española de la Unión Europea (UE).

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que se trata de un acuerdo «histórico» mientras que la ONU destacó el pacto como «un avance positivo».

Por su parte, España, Italia y Grecia, los países más fuertemente expuestos a los flujos migratorios ilegales por ser la puerta de entrada al continente desde el mar Mediterráneo, se felicitaron por el texto, informó la agencia de noticias AFP.

La reforma prevé controles más estrictos en las llegadas de migrantes al territorio de la UE, centros de retención de migrantes en las inmediaciones de las fronteras para expulsar rápidamente a quienes no se les otorgue el derecho al asilo y un mecanismo solidario obligatorio entre los miembros, para quitar la presión migratoria a los países más afectados.

@eu2023es delivers 🤝@EUCouncil and @Europarl_EN reach breakthrough in the reform to improve the EU migration and asylum system.

A political agreement has been reached on the five files of the EU new Pact on Migration and Asylum.#EU2023ESpic.twitter.com/Fr70DGFZzM

