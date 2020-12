La Unión Europea aprobó la vacuna de Pfizer/BioNTech, la primera en el continente – Télam

Con la aprobacin, podrn comenzar las campaas de vacunacin que en total cubrirn a 450 millones de personas.

La Unión Europea (UE) autorizó este lunes la distribución en el bloque de la vacuna anticovid-19 de Pfizer-BioNTech, horas después de la luz verde de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

“La Agencia Europea de Medicamentos ha evaluado esta vacuna minuciosamente y ha concluido que era segura y eficaz contra la Covid-19. A partir de esta evaluación científica hemos procedido a su autorización en el mercado de la Unión Europea“, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien precisó que las primeras aplicaciones de la vacuna se efectuarán entre los días 27 y 29 de diciembre.

El ente regulador de la Unión Europea (UE) había aprobado este lunes el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el coronavirus, tras afirmar además que “no hay pruebas” de que sea ineficaz contra la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido.

La vacuna es la primera que recibe la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y permitirá el comienzo de las campañas de inmunización en los 27 estados del bloque en los próximos días.

“Me complace anunciar que el comité científico de la EMA se reunió hoy y se mostró favorable a una autorización de comercialización condicional en la Unión Europea (UE) de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech”, declaró entonces la directora general de la EMA, Emer Cooke, en una rueda de prensa virtual.

La reunión en la que el Comité de Medicamentos de Usos Humanos de la EMA tomó esta decisión, inicialmente prevista el 29 de diciembre, fue adelantada una semana debido a la presión de Alemania y otros países que buscan una rápida autorización para iniciar el complejo proceso de vacunación masiva de sus poblaciones.

Los Estados miembros de la UE tienen previsto iniciar la campaa el 27 de diciembre.

Países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Arabia Saudita, Israel, Singapur y Suiza forman parte del grupo de Estados que ya autorizaron la vacuna Pfizer-BioNTech y pudieron iniciar las campañas de vacunación.

Ahora, con la aprobación de la EMA, los Estados miembros de la UE tienen previsto iniciar la campaña el 27 de diciembre. “Es un paso importante en la lucha contra esta pandemia, que está causando tanto sufrimiento y dificultades”, había destacado Cooke.

“Se trata realmente de un logro científico histórico, en menos de un año se ha desarrollado y autorizado una vacuna contra esta enfermedad”, abundó, citada por la agencia de noticias AFP.

Además, Cooke añadió que de momento no se registraron indicios de que la vacuna de Pfizer/BioNTech sea ineficaz contra la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido y que, según el gobierno británico, podría ser hasta un 70% más contagiosa. “Por el momento, no hay pruebas que indiquen que esta vacuna no funcionará contra la nueva cepa” de coronavirus, afirmó.

“Hemos podido revisar el calendario de evaluación de las vacunas contra la covid-19 gracias a los esfuerzos increíbles de todas personas implicadas en estos controles”, declaró Cooke la semana pasada, reseñó la agencia

La vacuna desarrollada por el gigante estadounidense Pfizer y la compañía alemana BioNTech demostró una eficacia del 95% en los ensayos clínicos internacionales en los que se administraron dos dosis con tres semanas de intervalo.

El ente regulador realizó un “examen continuado” de los datos procedentes de los análisis de los laboratorios y ensayos clínicos a medida que iban llegando. En tiempo normal, la agencia solo examina los datos una vez que fueron recabados en su totalidad.

Pfizer-BioNTech presentaron el 1 de diciembre una solicitud de autorización y la EMA respondió que tomaría su decisión el 29 de diciembre durante una reunión de expertos.

Pero Reino Unido, Estados Unidos y Canadá dieron su luz verde en un procedimiento de urgencia, lo que permitió iniciar antes las campañas de vacunación.

Varios estados se habían quejado de la lentitud a la hora de tomar una decisión. Los dirigentes de Polonia y Hungría instaron a que se acelerara durante la última cumbre europea de la semana pasada, secundados por Berlín.

El regulador europeo también sufrió un ciberataque en el que le robaron los datos sobre Pfizer/BioNTech y la farmacéutica estadounidense Moderna, aunque no tuvo ningún impacto en el calendario, según la EMA.