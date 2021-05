La UTE realiza clases virtuales frente a la suspensión dictada por Rodríguez Larreta – Télam

“Solo el 14% de los docentes y no docentes estn vacunados”, dijo la secretaria gremial de UTE, Alejandra Bonato.

Docentes nucleados en la Unin de Trabajadores de la Educacin (UTE) realizarn este mircoles, jueves y viernes clases virtuales frente al “lockout educativo” del jefe de Gobierno porteo, Horacio Rodrguez Larreta, quien suspendi las clases en todas sus modalidades esta semana ante el aislamiento estricto decretado por el Gobierno nacional para bajar los contagios de coronavirus.

“Frente al lockout educativo de Larreta, abrimos las aulas virtuales”, indic el sindicato en un comunicado de prensa, en el que explic que “durante estos tres das sostendremos el vnculo pedaggico con nuestros estudiantes desde las distintas plataformas”.

Del mismo modo, desde Ademys, su secretario adjunto Jorge Adaro, afirm -en declaraciones a FM La Patriada- que “el Gobierno de la ciudad es fundamentalista en esto: presencialidad o nada, demostrando que no tienen inters en la educacin de los chicos”.

En ese marco, los docentes de UTE realizarn este mircoles la clase abierta “Manuel Belgrano y la Revolucin de Mayo” con la presencia de Jessica Belgrano, Martin Fioretti y Martin Acri. “Desde UTE volvemos a exigir a Larreta y a (la ministra de Educacin, Soledad) Acua el pase a la virtualidad para cuidar la salud de todxs y la inversin acorde para poder garantizarla”, sealaron en el comunicado.

En declaraciones a El Destape Radio, la secretaria gremial de UTE, Alejandra Bonato, explic: “Vamos a hacer una serie de clases virtuales sobre distintas temticas” teniendo en cuenta adems que la semana de mayo es “muy importante “en trminos de historia argentina” por lo cual es “tremendo suspender las clases de esta forma en estas fechas”. “Este jueves las clases sern en nivel superior y el viernes en un rea que lleva adelante el nivel secundario”, adelant.

Para Bonato, “parece un capricho: presencialidad o muerte de la continuidad educativa”, en referencia a la decisin de Rodrguez Larreta de suspender este mircoles, jueves y viernes las clases tanto presenciales como virtuales.

“Es algo que no ocurre en ninguna provincia del pas donde las clases continan en forma virtual”, record la sindicalista al tiempo que denunci que “Larreta les envi por escrito a las escuelas que tienen prohibido” ensear bajo la modalidad remota.

Asimismo, aclar que la presencialidad “tal como se vena dando no tiene nada que ver con lo pedaggico porque uno, para desarrollar un contenido, necesita continuidad, por eso se toma lista todos los das, en este caso no estaban yendo todos los chicos, o no estaban yendo todos los das porque las burbujas se pinchaban”.

Por otra parte, en cuanto a la marcha de la vacunacin en el distrito, dijo que “solo el 14 por ciento de la poblacin docente y no docente est vacunado, lo que es una barbaridad porque somos vectores de contagio”.

El jueves pasado, en una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteo anunci la suspensin de clases por tres das y la reincorporacin de esas tres jornadas al calendario escolar en el mes de diciembre, al tiempo que interrumpi por el mismo lapso la entrega de bolsones de comida que se da habitualmente en las escuelas para ser repartido entre las familias ms humildes.

“Rodrguez Larreta se empecina en hacer campaa electoral con la educacin de nuestrxs nixs optando por no tener clases en lugar de garantizar la virtualidad para poder mantener la continuidad del ciclo lectivo con inversin en equipamiento y conectividad”, finalizaron desde el sindicato.

En tanto, desde Ademys, Adaro agreg: “Nosotros queramos dar clases y no nos dieron explicaciones de porqu no podamos hacerlo”.

“Por otra parte, la presencialidad de la que habla Larreta es prcticamente inexistente, ya que hay poca presencia de alumnos porque no hay una definicin y estamos en el peor momento de la pandemia”, analiz Adaro en sintona con Bonato, y defini que de esta forma, “queda al descubierto la falta de inversin y la falta de elementos”.

“Han suspendido tambin la entrega de canastas alimentarias, algo de suma gravedad”, dijo tras aadir que son “polticas vinculadas al capricho”.

“Ya son 16 fallecidos entre auxiliares y docentes. El porcentaje de trabajadores vacunados sigue siendo muy bajo”, por lo cual, adelant que “antes del 31 haremos una nueva asamblea en donde tomaremos medidas. Venimos exigiendo que el sistema sea virtual hasta que las condiciones sean otras”, insisti Adaro.