La UTEP salió a cruzar al gobierno por el proyecto «Cuidar con Igualdad»

Pese a su buen vínculo con el oficialismo, las organizaciones sociales nucleadas bajo el paraguas de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) salieron a denunciar el “ningueno” del gobierno a este sector en la confección del programa “Cuidar con Igualdad” a cuya presentación habían sido convocados hace algunas semanas.

Este proyecto, que busca extender las licencias por maternidad, paternidad, crear nuevas por adopción y prevé que la seguridad social absorba los costos laborales de las mismas, fue presentado el pasado 2 de mayo pasado con un acto realizado en el espacio Colón ubicado en la parte trasera de la Casa Rosada como parte de los festejos del Día Internacional de los Trabajadores.

Estuvo presente el presidente Alberto Fernández, ministros, sindicalistas y referentes sociales, en el marco del anuncio de una iniciativa que prevé la creación de un Sistema Integral de Políticas de Cuidado (SINCA).

Ayer Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP y Dina Sánchez, vocera del Frente Darío Santillán, reconocieron que no se incluyó la experiencia del cuidado comunitario en el proyecto, que será enviado al Congreso para su tratamiento legislativo. El malestar mayormente se centra en el ministerio de Mujeres, el que más intervino en la confección. Pero los dirigente sociales no sólo dirigen sus críticas hacia la ministra Eli Gómez Alcorta sino también hacia una integrante del consejo asesor de su cartera, Virginia Franganillo, quien habría sido una de las autoras del citado programa.

Al respecto, Esteban “Gringo” Castro, en declaraciones radiales, reconoció que “no aparece el cuidado comunitario porque no fueron convocadas a la redacción del proyecto las compañeras. Entonces se pierde la integralidad que se necesita para cualquier proyecto. Se incorpora en el lenguaje la economía popular pero en general se realizan las mismas cosas. No está mal pero en la política en general no se termina de incorporar a los sectores más humildes para los debates económicos, políticos y sociales. No ven nuestro desarrollo, muchas veces nosotros no sabemos a veces explicarlo, o no tenemos los medios masivos de comunicación, ya hacemos muchas cosas extraordinarias, hacemos la comunidad y la productividad que no es la capitalista, pero nunca pasa al plano político”.

Por su parte, Dina Sánchez, vocera del Frente Darío Santillán y secretaria general adjunta de la UTEP, aseveró que el proyecto “es positivo, pero entendemos que siguen sin incorporar la mirada comunitaria y del trabajo que se hace de la economía popular, no solo no se consultó a los movimientos populares, sino que no contempla las tareas de cuidado comunitarias. Es decir, hay un montón de tareas, que sostenemos hace mucho pero que además fueron esenciales en la pandemia, de cuidado a los adultos mayores, a mujeres en situación de violencia, a los niños, que no están contempladas. Es un proyecto hecho sin sentarse ni escuchar a las trabajadoras de la economía popular que sostenemos gran parte de los cuidados comunitarios de los barrios”.

También Castro recordó que “la economía del cuidado no es solo de la gente, sino también el del medioambiente, es poner la economía al servicio de los seres humanos. Esa es la verdadera economía del cuidado. Es otra economía no la del mercado que es devastadora sobre todo con el salto al capital financiero internacional. Así combatimos esa economía y seguimos trabajando. En algún momento se va a incorporar”.