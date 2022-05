La UTHGRA acordó nuevos incrementos salariales del 60%

La Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) comunicó los últimos aumentos salariales acordados para la paritaria 2022/23, luego de las negociaciones desarrolladas con tres cámaras empresarias. Serán del 60% y se implementarán en cuatro tramos.

El gremio que encabeza el Secretario General, Luis Barrionuevo, y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA) dieron el visto bueno para subir el 60% para el Convenio Colectivo de Trabajo 389/04.

Desde el 1 de julio se abonará un 6% de recomposición, sobre el básico del mes de enero 2022 según el Acuerdo 2021/2022; a ello se agrega un 18% no remunerativo para el trimestre septiembre – octubre y noviembre, que es el primer tramo de la paritaria 2022/2023 (se volverá remunerativa a partir de diciembre).

El segundo tramo implica el pago de un 14% no remunerativo en diciembre (que se volverá remunerativo en enero); el tercer tramo comprende otro 14% no remunerativo en enero y febrero de 2023 (que se volverá remunerativo en marzo) y el cuarto tramo se pagará en marzo y abril de otro 14% no remunerativo (que se volverá remunerativo en mayo).

De esta forma, en mayo de 2023 el nuevo salario básico estará conformado por la suma de los incrementos remunerativos y no remunerativos, totalizando un 60%.

También, se firmó la paritaria con la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) en 60% que se aplicará en cuatro tramos e incluirá el mismo porcentaje para las subas remunerativas y no remunerativas que lo convenido con FEHGRA.

Además, se cerró el acuerdo del 70% con Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios (CACYR) y Cámara Argentina de Empresas de Catering, Servicios de Alimentación, Comedores Privados y Afines (CAECSAL).