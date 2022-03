La vacuna única

Sarah Neville* En octubre del año pasado, poco antes que la variante Ómicron echara por tierra las esperanzas que la pandemia se estuviera extinguiendo, especialista en enfermedades zoonóticas Linfa Wang publicó un estudio que considera uno de los más significativos en décadas de investigación sobre coronavirus.

Durante casi dos años, las empresas farmacéuticas y los gobiernos invirtieron miles de millones de dólares en la creación, producción y distribución de vacunas que protegerían a las poblaciones del Sars-cov-2, el virus que causa el Covid-19. La repentina aparición y rápida propagación de Ómicron puso de manifiesto lo vulnerable que seguía siendo el mundo. Las vacunas que se aplicaron en millones de brazos fueron diseñadas para neutralizar la cepa viral original, identificada por primera vez en Wuhan. Aunque las vacunas de refuerzo ofrecían una buena protección contra la enfermedad grave, no impidieron que Ómicron –con 50 mutaciones genéticas en comparación con la cepa original– arrasara.

Las empresas farmacéuticas se apuraron a actualizar sus vacunas existentes. Ya se inició un ensayo clínico de la vacuna de Pfizer Biontech dirigida específicamente a Ómicron, y la empresa calcula que estará lista en marzo, probablemente con varios meses de retraso para las regiones en las que Ómicron ha alcanzado su punto máximo.

Wang, que trabaja en la Facultad de Medicina Duke-Nus de Singapur y dirigió el equipo que reveló que el brote de Sarscov-1 de 2003 se originó probablemente en los murciélagos, tenía un objetivo más ambicioso. Pensó que sería posible proteger a las personas contra todos los coronavirus relacionados con el Sars. A principios de 2020 empezó a buscar a los sobrevivientes del primer brote de Sars, basándose en la teoría de que los anticuerpos aún presentes en su sangre los protegerían del Sarscov-2, pero se decepcionó al ver que sólo tenían inmunidad al virus Sars original.

Cuando aparecieron nuevas variantes a principios de 2021, Wang volvió a intentarlo. Para entonces, ocho de los sobrevivientes de Sars habían sido inoculados con la vacuna de Pfizer Biontech y esta vez su sangre generó anticuerpos neutralizantes no sólo contra el Sarscov-1 y las tres variantes de preocupación del Sars-cov-2 (Alfa, Beta y Delta), sino contra otros cinco coronavirus que viven en murciélagos y pangolines. “Soy un científico profesional, llevo 30 años en el sector, y en cuanto vi los resultados les dije a mis alumnos: ‘esto es realmente innovador’”, afirma Wang.

La investigación de Wang, publicada en octubre, proporciona los primeros datos en humanos que sugieren que es posible una ‘súper vacuna’ de amplia protección. Su trabajo “nos da esperanzas”, dice Melanie Saville, directora de investigación y desarrollo de vacunas de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación para las Epidemias (Cepi, por sus siglas en inglés), una fundación sin ánimo de lucro que financia el desarrollo de vacunas para enfermedades emergentes.

Ya hay algunos indicios de que más refuerzos de las vacunas existentes podrían no ser una solución a largo plazo. Un estudio en el que participaron trabajadores sanitarios de Israel puso de manifiesto las limitaciones, mostrando que una cuarta dosis de la vacuna de Pfizer-Biontech era en gran medida ineficaz para detener las infecciones por Ómicron, a pesar de aumentar los anticuerpos. El mes pasado, el organismo regulador de los medicamentos en Estados Unidos retiró su autorización para los tratamientos con anticuerpos monoclonales fabricados por Eli Lilly y Regeneron, que habían demostrado ser eficaces contra las cepas anteriores pero no funcionan bien contra Ómicron.

Desde la llegada de las nuevas variantes se ha producido una ola de nuevos fondos para la investigación de una vacuna universal contra el coronavirus. En teoría, esta vacuna no sólo protegería a las personas contra las cepas conocidas, sino también contra los coronavirus que aún no han aparecido. Después de tres grandes brotes –Sars, Mers y Covid-19– en menos de dos décadas, sería “ingenuo” suponer que no habrá otros, afirma Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente estadounidense Joe Biden.

“Así que más que responder a ello, debemos estar preparados. Y ese es todo el razonamiento de intentar conseguir una [vacuna] que cubra todas las iteraciones de, ciertamente, los coronavirus beta” –la familia que incluye el Sars-cov2– “pero posiblemente y con suerte y aspiración todos los coronavirus”.

Los dirigentes sanitarios no tienen ninguna duda de que esta protección amplia es necesaria para que el mundo no viva permanentemente con el temor de otra pandemia devastadora. La búsqueda de una vacuna universal va más allá de consideraciones de salud pública, dice Saville, y cita las enormes sacudidas que ha sufrido la economía mundial desde principios de 2020. El FMI advirtió recientemente que las pérdidas del producto bruto interno mundial podrían ascender a u$s 5,3 billones en los próximos cinco años si no se cierra la “gran brecha de vacunación” entre las naciones ricas y las pobres.

Una vacuna que ofrezca una protección global también sería más barata y menos exigente para los sobrecargados sistemas sanitarios, añade Saville, señalando los enormes costos de I+D que supone la actualización y el despliegue de una vacuna contra cada nueva variante.

La pandemia impulsó a los investigadores a desarrollar vacunas muy eficaces en un tiempo récord. No se deduce que tengan el mismo éxito con una vacuna universal, que aún está en el nivel de investigación clínica básica. Generaciones de científicos intentan en vano crear una vacuna tan ampliamente protectora contra otro virus de rápida mutación: la gripe.

Fauci explica que la tarea es considerablemente más compleja que el desarrollo de la primera generación de vacunas contra el Covid-19, dónde los científicos conocían la secuencia genética del virus. “Sabíamos cuál era el objetivo: estaba ahí, estaba justo delante de nosotros”, dice Fauci. Una vacuna universal tendría que trabajar con secuencias genéticas del virus que aún se desconocen.

“Cuando no se sabe cuál es el producto adecuado, todavía se está en el terreno del descubrimiento. Y el descubrimiento es mucho más imprevisible que la aplicación”.

La función básica de una vacuna es entrenar al sistema inmunitario del organismo para que identifique y ataque a un virus. Imita el proceso natural de infección y recuperación, cuando los anticuerpos producidos para neutralizar un patógeno específico permanecen en la sangre durante años o décadas.

Para la vacuna universal, los investigadores procuran un enfoque diferente. Trabajando en la identificación de las denominadas partes “conservadas” del virus, trozos de proteína –epítopos- en todos los coronavirus y se resisten al cambio por más que muten. La idea es contar con una vacuna que entrene al organismo para reconocer esta región conservada, provocando una respuesta inmunitaria a una gama más amplia de coronavirus.

*Editora internacional de Salud Global.