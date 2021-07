La variante Delta desata alerta de la OMS, olas de contagios y más restricciones en el mundo – Télam

Israel, con ms de 9 millones de habitantes, acumula unos 850.000 contagios de coronavirus y 6.440 muertes.

La OMS alert sobre un nuevo aumento de casos y muertes por la variante Delta de coronavirus, una realidad que ya se evidencia con especial fuerza en Asia, con Indonesia a la cabeza; en Oceana, con un confinamiento cada vez largo en Australia; en Europa, con ms prorrogas y restricciones, y en Medio Oriente, con una creciente preocupacin en Israel por la llegada de subvariante Delta Plus.

El informe semanal de la OMS advirti que hubo casi 3 millones de casos de coronavirus en todo el mundo la semana pasada, lo que representa un aumento del 10%, y un incremento del 3% en las muertes, cifras que alertan y revierten una tendencia de nueve semanas de disminucin de la incidencia de la Covid-19.

La mayor cantidad de casos nuevos fueron de Brasil, India, Indonesia y el Reino Unido, segn el organismo de salud de la ONU, que tambin hizo hincapi en que la nueva variante Delta, de mucho ms fcil propagacin, ya est presente en 111 pases desde que se detect por primera vez en India.

El documento concluye con una advertencia alarmante: se espera que la Delta se convierta en la variante de coronavirus dominante a nivel mundial en los prximos meses, segn replic la agencia de noticias AFP.

Frente a esto, la OMS advirti sobre “la relajacin y el uso inadecuado de las medidas sociales y de salud pblica y una mayor movilidad y mezcla social”, una realidad que se vena registrando en gran parte del mundo tras semanas de descenso de los casos y los fallecidos por el virus.

Algunos pases, sin embargo, ya sufren de brotes masivos.

Indonesia inform un rcord de ms de 54.000 nuevos contagios y se proyecta como el nuevo foco de la pandemia en Asia, luego que India empezara a mostrar una mejora en su situacin.

Indonesia

Las autoridades temen que la variante Delta se est extendiendo a toda Indonesia desde las islas de Bali y Java, donde los brotes provocaron un bloqueo parcial que cerr templos, centros comerciales, parques y restaurantes.

El Ministerio de Salud report 54.517 nuevos casos y 991 muertes en la ltima jornada, lo que elev a ms de 2,6 millones el total de contagios y a ms de 69.000 el de muertes en el cuarto pas ms poblado del mundo, con 270 millones de habitantes.

El panorama difiere por completo con el de hace apenas un mes en la nacin del Sudeste Asitico, cuando los contagios ascendan a los 8.000 diarios.

El ministro de Salud indonesio, Budi Gunadi Sadikin, dijo que la variante Delta fue detectada en otras zonas adems de las islas de Bali y Java y advirti que los hospitales estn cerca de funcionar a su mxima capacidad.

En Japn, en tanto, Tokio inform su mayor nmero de nuevos casos de coronavirus en casi seis meses, a poco ms de una semana de la apertura de los Juegos Olmpicos, los primeros de la historia sin espectadores.

Japn

Los 1.149 contagios de las ltimas 24 horas en Tokio constituyen la cifra ms elevada para una jornada en la ciudad desde los 1.184 del 22 de enero pasado.

Tambin marcaron el vigsimo quinto da consecutivo en que los casos fueron ms altos que una semana antes, dijeron autoridades sanitarias.

Rusia, en tanto, registr 786 muertos por coronavirus en las ltimas 24 horas, con lo que bati su propio rcord por segunda jornada consecutiva y super las 145.000, inform hoy el organismo ruso de lucha contra la pandemia.

Rusia

Esta es la novena jornada seguida con ms de 700 muertes por coronavirus en el pas euroastico en medio de un fuerte rebrote en todo el pas atribuido a la variante Delta del virus.

En Australia, en tanto, los 5 millones de habitantes de Sydney, su ciudad ms grande, debern pasar “al menos” dos semanas ms en confinamiento debido a un persistente brote de coronavirus impulsado por la variante Delta, anunciaron hoy autoridades, en momentos en que la ciudad atraviesa su tercera semana de cierre.

Australia

Nueva Gales del Sur, el estado de que Sydney es capital, detect 97 casos nuevos en las ltimas 24 horas, por encima de los 89 del da anterior.

La jefa de Gobierno del estado, Gladys Berejiklian, lament la decisin que extiende el confinamiento, cuyo fin estaba previsto para el 16 de julio y fue aplazado hasta el 30.

Bajo la estrategia australiana de “cero Covid”, las autoridades intentan erradicar la transmisin comunitaria del virus.

Europa tambin se muestra acorralada por el persistente avance de esta variante y el Gobierno italiano se prepara a prorrogar por al menos dos meses el estado de emergencia, que en principio rige hasta el 31 de julio.

Las autoridades italianas estiman que la variante Delta podra ser la predominante entre los nuevos contagios pronto.

En Medio Oriente, la variante tambin activa las alarmas luego de que Israel detectara 754 casos de coronavirus por segundo da en medio de un rebrote atribuido a la mutacin Delta a la que se agrega la posible propagacin de la subvariante llamada Delta Plus.

El Gobierno sigue reacio a imponer nuevas restricciones, mientras las autoridades sanitarias informaron que entre los contagiados hay 51 pacientes infectados con la Delta Plus, que es an ms contagiosa que la Delta y fue detectada en Israel hace solo seis das.

El nmero de pacientes en estado grave, en tanto, aument de 45 a 53 y una persona muri en las ltimas 24 horas por el virus, agreg el ministerio.

Israel, con ms de 9 millones de habitantes, acumula unos 850.000 contagios de coronavirus y 6.440 muertes.

Israel

An se desconoce mucho sobre esta nueva subvariante Delta Plus, que tiene una mutacin adicional cuya importancia todava no est clara.

Se cree que la Delta, dos veces ms contagiosa que la cepa original del virus, detectada en China a fines de 2019, es responsable del 90% de los casos de las ltimas semanas en Israel.