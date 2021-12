La variante Ómicron ya fue detectada en 110 países, informó la OMS

La variante Ómicron de la Covid-19 ya fue detectada en 110 países y se expande «significativamente más rápido que la Delta» duplicando la cantidad de casos cada dos o tres días en los lugares donde circula con transmisión comunitaria, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La mutación ya está presente en 110 países de todos los continentes, alertó la agencia sanitaria de la ONU al actualizar el informe técnico sobre la situación epidemiológica.

«Existe evidencia consistente de que Ómicron tiene una ventaja de crecimiento sustancial sobre Delta. Se está propagando significativamente más rápido en países con transmisión comunitaria documentada, con un tiempo de duplicación de casos de dos a tres días», precisó.

Sobre su gravedad, indicó que los datos procedentes de brotes en Sudáfrica, Reino Unido y Dinamarca parecen sugerir un menor riesgo de hospitalización en pacientes en comparación con Delta, aunque la OMS toma estos datos con prudencia.

