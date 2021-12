La variante Ómicron ya fue detectada en 336 personas en Reino Unido y crece la alarma

Autoridades sanitarias del Reino Unido informaron este lunes de 90 nuevos casos de la variante Ómicron del coronavirus, por lo que el total se eleva ya a 336, a horas de entrar en vigor restricciones de vuelo para intentar contener la propagación de la cepa.

La Agencia de Seguridad Sanitaria (Ukhsa) dijo por Twitter que 64 de los nuevos casos se detectaron en Inglaterra, 23 en Escocia y tres casos adicionales en Gales.

No hubo hasta ahora casos confirmados de esta variante en Irlanda del Norte, el territorio británico ubicado en el norte de la vecina isla de Irlanda, informó BBC.

#OmicronVariant latest information 90 additional confirmed cases of the #Omicron variant of COVID-19 have been reported across the UK. The total number of confirmed COVID-19 cases in the UK is 336. pic.twitter.com/EIoG9pE8ug

Además, un total de 51.459 personas dieron positivo en pruebas de coronavirus este lunes, según datos del ministerio de Salud.

Las cifras comparativas semanales apuntan a un aumento del 9,1% en los últimos siete días, que registraron un total de 330.918 casos.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79

On 6 December, 51,459 new cases and 41 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.

Our data includes the number of people receiving a first, second and booster dose of the #vaccine: pic.twitter.com/JqtiudzrpJ

— UK Health Security Agency (@UKHSA) December 6, 2021