La verdad de por qué me llaman Messi

Me voy de shopping, encuentro las botas que quería y hago la cola en la caja. Entrego la tarjeta de crédito y me preparo para lo que viene… pocas veces falla: La vendedora repara en los datos del plástico, me mira de reojo y tira la pregunta, “¿Sos algo de Lionel?”.

Y así en el supermercado, el banco o a la hora de llamar para pedir una nota (soy redactora de la sección Policiales de Clarín). “¿Con doble “s”? consultan los mas tímidos antes de, indefectiblemente, lanzar la consulta sobre si comparto ADN con el «el pibe».

Sé que esperan que les diga que sí, que les cuente alguna buena anécdota o revele algún secretito familiar. Lo sé porque cuando llega el contundente “no” irremediablemente surge una expresión de profunda desilusión. Por eso muchas veces, aguafiestas siempre, les ahorro el trámite: “Virginia Messi”, me presento “nada que ver con el jugador de fútbol”.

La verdad es que la cosa es extraña. Crecí llevando un apellido que en los 70 no ocupaba más de tres líneas en la guía telefónica. Al punto de que hasta el día de hoy me cuesta no dar vuelta la cabeza cuando alguien (no hablando de mí, por supuesto) dice mi apellido en medio de una conversación.

Lo mismo le pasa a mis hermanos y sobrinos sólo que estos últimos, cuando Lionel empezó a ser figura, aprovecharon la ola y ganaron algunos puntos en el colegio contando detalles de los picaditos inexistentes que compartieron en Rosario. Para colmo de males algunos de ellos tienen un cierto parecido físico con Lio.

Hasta hace algunos años buscar mis notas en el archivo digital del diario era más simple. Ahora si no pongo mi nombre completo, y entre comillas, aparecen dos millones de opciones… y un millón novecientas noventa y nueve no tienen que ver conmigo.

“Messi” es Lionel Messi. Eso es algo a lo que los Messi ya nos acostumbramos gustosos. Creo que, más que nunca, caí en la cuenta una tarde en la que una conocida se me acercó y luego de mirarme largo rato, como decidiéndose a hablar, me preguntó: ”¿Por qué te dicen Messi?”

Los párrafos anteriores pertenecen a una columna publicada en este mismo diario el 4 de junio de 2010. Por entonces disputábamos el Mundial de Sudáfrica. Diego Maradona era DT de la Selección Nacional y en el equipo, como estrella, se lucía un joven Lionel Messi. Ya era crack.

Alemania nos despacho en cuartos y lo más cerca que llegamos de la copa después de eso fue en Brasil 2014. Sin embargo apellidarse Messi nunca bajó en los decibeles de disfrute de la gente que me conoce, de mis amigos y hasta de los ocasionales receptores de mis tarjetas de crédito o carnet de obra social.

«Por favor, deje el apellido en la silla«, me dijo muy seria una médica del Hospital Italiano que iba a hacerme un electro de rutina hace unos 5 años. La pobre mujer quería simular que no le impactaba mi «Messi», y sufrió un fallido tan tierno que ambas nos pusimos a reír a carcajadas. «Me pasa siempre», la tranquilicé.

Desde el 2010 a la fecha el impacto de ser una Messi ( aunque no sea esa «Messi») fue cambiando de matices. Hace un tiempo viví una época extraña en la que mis interlocutores ni siquiera creían que era mi verdadero apellido.

Cierta vez que fui a anotarme a un gimnasio y me pidieron mi mail ( [email protected]), la recepcionista me miró cómplice. Esperé el clasico «¿sos pariente de Lionel?». Pero no. La mina me sorprendió. Anoto el mail , y me dijo con picardía: «Fanática ¿ehhhhhh?».

Sigo.

Apenas hace unos días fui a vacunarme contra el COVID ( la quinta dosis) en la sede San Lorenzo. Fue justo el viernes 9 de diciembre que jugamos contra Holanda. Tenia turno pero no el carnet así que tuve que pasar por un escritorio para que me lo hicieran a mano.

No les puedo explicar la alegría del pibe que me atendió al ver mi DNI. Yo me apresuré a aclararle que no era pariente de Lio. Nada le importo menos. «¿No lo puedo creer» , balbuceaba con una enorme sonrisa. Estaba feliz y fue con mi DNI pasando de escritorio en escritorio mostrándoselo a sus compañeros. «¡Mirá a quién tengo acá!».

De estas tengo decenas, cientos. Todas me bañan de un afecto inmerecido.

El domingo, luego de casi infartarme con la final contra Francia, llegue a casa y escribí algo en la unica red social que tengo, Facebook. Aca va el texto, y con esto cierro.

Si me preguntás así, de sobrepique, lo que más quería era que Lionel Messi ganara este Mundial. «Vamos Argentina», «vamos argentinos»… sí sí sí… pero que lo ganara él.

Sufrí como perra con cada empate y con cada penal. Quedé hecha un trapo de los nervios. Todavía no caigo.

Ahora, dicho esto, paso la gorra de consejos.

Ya que porto un apellido que no para de darle alegrías al pueblo todo, debería de aquí en más:

1) Seguir en mi postura «digna» de que no soy pariente de Lio.

2) Empezar a matizar la contestación con algo de misterio…

3) Lanzarme de lleno a contar las mejores anécdotas que tengo con él.

Qué piensan ¿me llego la hora de la gloria, el éxito y la fortuna?

¡Despues de todo soy la tia preferida de Messi!

