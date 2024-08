«La Vice tiene una agenda propia» – NCN

En medio de una creciente tensión entre el presidente Javier Milei y Victoria Villarruel, la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine respaldó al mandatario y apuntó que «la Vice tiene una agenda propia» y consideró que su accionar es «irresponsable».

Sigue con la línea de los vices que por alguna razón deciden desmarcarse de la fuerza que los llevó a donde están. Me parece irresponsable», lanzó la diputada.

Además, aseguró que Villarruel «hace comentarios para quedar bien con cierto sector de votantes que siguen una idea en particular» y también la acusó de querer «desmarcarse del Presidente, que es quien generó todo este cambio».

«Me parece irresponsable no ir en concordancia con lo que el Presidente está pidiendo. A mí me parece una falta de respeto. También creo que la Vicepresidente ha abandonado sus ideales y sus promesas de campaña para abrazar los ideales de un frente que en su momento no le dio lugar», enfatizó Lemoine, enojada con Victoria Villarruel.

Crece la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel

La tensión en el vínculo entre los mandatarios parece haber alcanzado un punto de no retorno luego de que ayer se confirmara un nuevo aumento de la dieta de los senadores. En este contexto, esta mañana Villarruel no se presentó en la reunión de Gabinete.

Al término del encuentro que se desarrolló en el Salón Eva Perón, el jefe de Estado salió a saludar desde la reja de Casa Rosada y aprovechó para enviar un mensaje a los senadores, a quienes calificó de “estafadores”. “Perdieron la empatía con los argentinos de bien mostrando que son unos estafadores, que tomen conciencia de la Argentina que estamos viviendo”, reclamó ante la consulta de la prensa acreditada.

Lemoine fue muy crítica de las decisiones de la Vicepresidenta y lanzó: «Ella se unió a La Libertad Avanza con una prédica y la está dejando de lado para quedar bien con cierto sector de los votantes. No son confabulaciones. Yo estoy en este movimiento desde 2018 y vi todo el proceso. Yo noto una desviación y no me gusta», advirtió.

Por último, la diputada libertaria sostuvo: «Yo veo que hay una Vice cuidando su imagen política más que sus promesas de campaña».