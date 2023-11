La vuelta del padre del referéndum

Fue toda una sorpresa por parte del Primer Ministro británico Rishi Sunak: el lunes por la mañana las cameras capturaron al expremier David Cameron caminando por Downing Street y entrando por la puerta principal a pesar de los túneles secretos que hay. Ocurría después de despedir a la ministra de Interiores británica Suella Braverman, echada por acusar a la policía de tener un sesgo en la autorización o no de manifestaciones. Poco después, llegaba la noticia bombazo: Cameron iba a ser el nuevo ministro de Asuntos Exteriores como parte de una reconfiguración del gabinete de Sunak.

«Una vuelta impactante del ex primer ministro», anuncia el tabloide de derechas The Daily Mail, «Rishi Sunak hace la apuesta más grande de su carrera política». El periódico de derechas The Daily Telegraph habla de «una vuelta política sensacional». Cameron fue el premier «responsable de la política de la austeridad», recuerda el tabloide de izquierdas The Mirror, añadiendo que su nombramiento ocurre «a pesar de no ser diputado». Para permitir su nombramiento, Sunak le ha concedido el título de Lord, que le permite entrar en la Cámara de los Lores, el equivalente británico del Senado.

En el resto de Europa se recordará Cameron siempre cómo el hombre de los dos referéndums que trajo una polarización de la vida política a una de las democracias parlamentarias más consolidadas y múltiples consecuencias para sus socios europeos. Los líderes europeos tenían que gestionar la salida de la Unión Europea del Reino Unido, una tarea ardua que Cameron escapó, saliendo rápidamente de la vida política después del resultado del Brexit. En España, la votación en Escocia en 2014 proporcionó un precedente europeo que los nacionalistas catalanes no se han cansado de citar.

¿No tenía Sunak diputados cualificados para el puesto de exteriores? No lo parece, dado que hace solamente unas semanas, Sunak se vendió en el congreso de su partido como alguien que representaba un cambio para el país después de los últimos 13 años de gobierno de su partido. «Hace unas semanas, Rishi Sunak dijo que David Cameron formaba parte de un statu quo fracasado», dijo Pat McFadden, responsable de campaña de la Oposición Laborista. «Ahora le ha traído como su bote salvavidas».

Los laboristas y otros críticos de Cameron recuerdan que hace dos años una comisión parlamentaria concluyó que había ejercido «una falta significativa de juicio» después de salir del gobierno cuando hacía lobbying entre una entidad financiera y el entonces gobierno de Boris Johnson.

Hay sin embargo una buena parte de comentaristas conservadores dispuestos a abrazar de nuevo al exlíder que mantenía las riendas de los Tories desde 2005 hasta 2016, antes del desfile mareante de Theresa May, Johnson y Liz Truss. Ven en la vuelta de Cameron una decisión audaz por parte de Sunak con la vista puesta en las elecciones generales del año que viene, apartando a Braverman, que también había descrito la llegada de migrantes sin papeles cómo «una invasión» y el hecho de estar sin techo como «una elección de estilo de vida». «Para los conservadores cómo yo: moderados, centristas, fiscalmente conservadores, socialmente liberal, hoy es un buen día», escribió Iain Dale en The Telegraph, «perder a Suella Braverman y ganar a David Cameron es un bonus enorme para el gobierno y el país…Papi ha vuelto a casa».

La vuelta del padre ha provocado unas cuantas risas. «Hora de un hilo rápido de los logros en la política exterior de David Cameron 1/1», escribe Robert Shrimsley, con sorna, el comentarista político principal del Financial Times, en X. «La necesidad de buscar en el pasado para un ministro de exteriores muestra un gobierno que se queda sin gasolina», escribe en su columna.

Ian Dunt, el autor del libro How Westminster Works…and Why It Doesn’t, (Cómo Westminster Funciona… y porque no funciona), coincide con esta opinión. Sunak es, según él, como un productor de televisión desesperado después de ocho temporadas, que introduce personajes incongruentes: «La película David Cameron es así: no tenemos esperanza… no tenemos más buenos relatos».