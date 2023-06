Laboristas británicos piden elecciones tras la renuncia de Johnson

El jefe de la oposición del Reino Unido, el laborista Keir Starmer, reclamó este domingo anticipar las elecciones generales luego de que la dimisión del expremier Boris Johnson a su banca en el Parlamento acentuara las divisiones en el gobernante Partido Conservador.

«Esta farsa debe terminar. Los ciudadanos ya tienen bastante» del gobierno conservador, que está en el poder desde hace 13 años, afirmó Starmer en Twitter.

This farce must stop. People have had enough of a shambolic Tory government and a weak Prime Minister no one voted for.

Rishi Sunak must finally find a backbone, call an election, and let the public have their say on 13 years of Tory failure.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 10, 2023