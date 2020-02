Lanzamientos de la semana: inédito de Bowie, cover de Spinetta y el clásico verano de Los Cafres

Con este tema ya van cinco semanas consecutivas en las que el autor de “Heroes”, “Starman” y “Space Oddity” figura entre las novedades luego de lo que fue la versión de “The man who sold the world” y las posteriores “I can´t read”, “Stay” y “Baby Universal”. El EP sirve como anticipo de lo que será el gran estreno del año en el mundo de David Robert Jones cuando en abril se dé a conocer ChangesNowBowie, una sesión de nueve pistas grabadas en el Looking Glass Studios de Nueva York en 1996 para el ensayo de los 50 años del artista.

En el plano internacional, Green Day volvió al ruedo luego de cuatro años con Father of all motherfuckers, un disco de diez canciones que se adapta a los tiempos de hoy con tan solo 26 minutos de duración. El nuevo material fue acompañado por “Meet me on the roof”, segundo single de la banda liderada por Billie Joe Armstrong. Un corte con el que el grupo de punk rock expone su costado más de salón universitario, entre el chasquido dedos y lo bailable. Para el video de esta canción, Green Day unió fuerzas con Gaten Matarazzo, uno de los protagonistas de la serie Stranger Things. A dos días de su estreno en las plataformas, en YouTube ya cosechó más de 600 mil vistos.

Otro de las novedades más esperadas fue “Intentions”, el nuevo sencillo de Justin Bieber que formará parte de Changes, su quinto disco de estudio, que será lanzado el próximo 14 de febrero para el día de los enamorados. El cantante se une al rapero Quavo para poner el foco en las mujeres y los niños sin hogar.

A nivel local, sobresale la versión a corazón servido que Loli Molina realiza de “Fuji”, una de las seis canciones inéditas que Luis Alberto Spinetta dio a conocer en Estrilicia (1997), el Unplugged que grabó para Mtv. “Has dejado un cielo, para amanecerlo a la vez”, canta la artista argentina radicada en México como un puente geogeneracional que la ubica como una de las cantantes con mayor capacidad de emocionar como lo demostró hace pocos meses en Lo azul sobre mí, su último material de estudio.

Como parte de lo que será el festejo por sus 30 años en el Gran Rex, Los Cafres estrenó el tercer corte de Hoy. 3 Décadas (Vol.2). Se trata de “Esclavo”, una versión hi-fi de un tema editado en Instinto (1995) para el que decidieron darle un cambio de género para ponerse a tono con los tiempos. Para cerrar, Siamés, una gran promesa local, editó “Young and restless”, un tema donde muestran su potencial bailable y su calidad interpretativa. La banda, que compone en inglés, suele realizar videos en formato animé con un recibimiento que supera a propios y ajenos.