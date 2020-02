Lanzan la Canasta Escolar Básica de 30 artículos a $899

Con la firma de convenio, entre el ministro de Economía de la provincia de Santiago del Estero, CPN, Atilio Chara y la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Santiago del Estero, Ing. Alejandra Rafael, se estableció el precio de la canasta escolar básica 2020, con un valor de 899 pesos y que incluye 30 artículos en total.

El mismo fue firmado luego de la reunión que se realizó en la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero de la que participaron, el ministro de Economía, CPN, Atilio Chara, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria, Alejandra Rafael y representantes de librerías y papelerías locales, entre ellos, Marcos Vizoso y Basbus.

Se estableció que no es obligatorio comprar la totalidad de la canasta. De los 30 productos, se podrán elegir los que se consideren más necesarios y se mantendrán los precios por unidad.

Desde este jueves 6 y hasta el próximo 30 de marzo, diversas librerías y papelerías ofrecerán una lista de útiles escolares con precios especiales.

Luego de la firma, la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria, Ing. Alejandra Rafael, manifestó: “En nombre de la cámara de Comercio quiero agradecer a las autoridades provinciales que están presentes. Es un momento muy importante para el comercio local, donde hemos llegado a un acuerdo de precios para la canasta escolar. Quiero agradecer la presencia del ministro de Economía, Atilio Chara y todo el personal de la secretaria de Economía, que siempre nos acompañan. A los comerciantes que han hecho un esfuerzo enorme para acercar los precios y superar la oferta nacional, que en este momento estamos promocionando. Contarles que tenemos una canasta de 30 artículos a 899 pesos.”

Seguidamente, el ministro de Economía, CPN. Atilio Chara, expreso: “En nombre del Gobierno de la provincia, celebramos estar aquí con autoridades de la cámara de comercio y en especial con los que componen el sector del rubro papelería y librería. Hemos conformado una lista de precios sugeridos de 30 productos, a un valor accesible. Queremos aclarar que esta lista de productos, no es obligatorio comprar los 30, si no que se puede comprar tambien individualmente, los precios son bien accesibles, estamos colaborando con la gente para que tengan acceso a la educación todos los hijos de las personas de la provincia Santiago del Estero. Queremos agradecer a la cámara de Comercio. No es la primera vez que trabajamos juntos, ya hicimos canasta de alimentos, precios sugeridos, canastas de juguetes, así que venimos trabajando y esto es lo que queremos hacer, trabajar con el sector privado para bien de la población”.

Por otra parte, Marcos Vizoso, resaltó: “Fundamentalmente esta es una canasta que nosotros hemos decidido ponerle este año, precios sugeridos, con 30 productos comparativamente con lo que significan los 10 productos, que ha lanzado el Gobierno Nacional que tiene un precio de 500 pesos, nosotros a esos 10 productos hemos agregado 20 más, haciendo un listado de productos que van de un simple lápiz hasta un cuaderno número 200, pasando por los repuestos, papeles de forrar, afiches, cartulina, lápices de color. Entonces para nosotros es fundamental, este acuerdo porque hace más de diez años que venimos trabajando con la cámara de comercio y el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero y esto hace que nosotros podamos tener cierta claridad para que los padres tengan la tranquilidad para iniciar, la etapa escolar. Decir 899 pesos y tener 30 productos, es muy importante, el ministro lo ha dicho esto no es básico, porque no se debe comprar, si hace falta sí, pero no es necesario comprar los 30 productos juntos, se puede comprar un lápiz, un cuaderno y cada elemento que se necesite para cada área, sector de la escuela que vayan los niños”.

Para finalizar, Marco Vizoso, agregó: “ las librerías tenemos un esfuerzo permanentemente durante los 365 días del año, entonces eso hace que nosotros podamos devolverle a la comunidad, con esta acción de todas las librerías y papelerías de Santiago del Estero, quizás un granito de arena pero muy importante para el inicio de clases”. Concluyo´.

Librerías

Las librerías donde se pueden adquirir las canastas escolares son Librería Centro Avenida, Librería Marcos Vizoso, Papelería Basbus, Papelería Santiago y Librería Lucrecia.