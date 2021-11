Lanzan una App que revoluciona las comunicación entre las empresas, productos y usuarios

Esta app que está disponible de forma gratuita en Google Play (para dispositivos Android) y en la App Store (para equipos Apple) – ya firmó acuerdos con Longvie, Gamma herramientas y Grupo Rotoplas y esperan en el corto plazo, firmar con otras diez marcas de productos para el hogar. Se trata de un canal nuevo, creado por emprendedores argentinos, que no existe en ninguna parte del mundo y que permite a las personas: guardar facturas, seguir las garantías, solicitar la reparación o mejorar la vida útil del mismo a través de tips de mantenimiento y tutoriales de uso; mientras que, a las empresas, les permite acercarse a sus consumidores agregando valor a la experiencia, reducir costos de gestión y maximizar sus ventas. Apptivalo busca generar una relación fluida y de ventaja recíproca tanto para los consumidores (simplificando y mejorando la calidad de su vida) como para las marcas.

«Tengo un montón de electrodomésticos, pero cuando empezaba a fallar alguno, se me complicaba saber dónde estaban los servicios técnicos, la garantía y el manual. Ví que había un problema ahí… Es por eso que una Conexión Activa toma un rol importante. No hay forma de estar preparados para escuchar al usuario si no lo conocemos, y aún menos si no estamos conectados», comentó Rodolfo Andragnes, CEO de Apptivalo.

Apptivalo App.jpg Apptivalo

Algunos diferenciales que ofrece esta app a las marcas asociadas es que a través del escaneo de los códigos de barras de los productos, se puede saber todo acerca del producto y, luego, dónde el usuario lo está activando. Se pueden registrar todos los productos que tenemos en casa y acceder fácilmente a su documentación y teléfonos de soporte. Desde esta perspectiva, las empresas también podrían, por ejemplo, ahorrar dinero que se destina a servicios de postventa como un call center.

«La app fué desarrollada sobre el feedback de más de 40 empresas del sector y decenas de entrevistas para asegurar además la privacidad del usuario y la confidencialidad de las marcas. Cuando les íbamos contando el proyecto a las empresas todos quedaban fascinados. Porque acá con solo tener la app y el código de barras del producto, el usuario ya puede encontrar toda la información de ese producto muy rápido», agrega Andragnes, quien además es presidente de la ONG Bitcoin Argentina.

En el mes de Junio de este año se realizó el lanzamiento oficial de la app en el evento que llamaron: «Conexión Apptiva». Un encuentro sin precedentes con la mirada puesta en el consumidor de productos para el hogar y electrodomésticos, que contó con la participación de destacados referentes de la comunicación, tecnología, analistas de mercado, CEOs del sector y hasta influencers.

Entre otros muchos temas, se habló sobre lo que dejó el contexto de la pandemia y sobre la importancia para las empresas de entender qué cambió respecto a cómo los usuarios se vinculan con sus productos y qué estrategias pueden seguir las marcas para conocerlos y fidelizarlos.

En referencia a ello, uno de sus participantes, Agustín Roberi, Director Ejecutivo de ALLADIO, comentó: “Apptivalo nos puede dar una mano muy grande en el sentido del aprendizaje cruzado. No estamos hablando solo de lavarropas, termotanques, o de ollas. Estamos hablando de un comportamiento del consumidor, que en la medida que podamos agregarlo, ese comportamiento agregado nos va a dar más datos a las empresas para poder dar información útil al consumidor”.