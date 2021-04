Larreta anunció más controles y testeos en nuevas restricciones en la Ciudad: “Estamos mejor preparados”

Larreta y el anuncio en Ciudad. NA.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, subrayó esta mañana que la Ciudad está “mejor preparada” para enfrentar la segunda ola de casos de coronavirus y anunció cómo se implementarán las nuevas medidas restrictivas.

“Estamos mejor preparados en la ciudad: fortalecimos el sistema de Salud, adecuamos el espacio público, incorporamos costumbres vinculadas al cuidado individual y aprendimos con la experiencia nuestra y lo que sucede en el exterior”, sostuvo el mandatario de la Ciudad.

En conferencia de prensa, el referente del PRO remarcó que el testeo y rastreo de casos “es clave para cortar la cadena de contagios”, ante lo cual indicó que se realizaron casi 3 millones de pruebas para detectar el virus.

A la vez, destacó que la Ciudad es “uno de los distritos que más rápido vacunan”, aunque aclaró que la velocidad depende de la provisión de dosis por parte del Gobierno nacional.

“Vamos a estar vacunando tan rápido como el Gobierno nacional nos entregue las vacunas. Vacuna que nos mandan, vacuna que se aplica. Siempre siguiendo el orden que dio el Gobierno nacional. En la medida en que nos entreguen las vacunas, vamos a llegar a que al fin de la semana que viene todos los adultos mayores que se anotaron estén vacunados”, destacó.

En lo que respecta a la nueva etapa, Rodríguez señaló: “A partir del viernes a las 00:00 las medidas anunciadas por el Gobierno nacional las vamos a implementar”.

“A las 23:00 van a cerrar las puertas de bares, restaurantes y teatros, pero los que estén adentro van a poder permanecer hasta las 00:00. Respecto a la restricción a la circulación, los comercios no esenciales van a abrir a partir de las 10:00; los espectáculos masivos, casinos y bingos se van a suspender”, indicó.

Y agregó: “Vamos a volver a promover el teletrabajo para todas las actividades que se pueda. El transporte público estará reservado para los trabajadores esenciales. Vamos a reforzar los controles en el espacio público, el transporte, los centros de transbordo, los comercios, la gastronomía, para que se puedan seguir realizando las tareas, pero de manera cuidada”.

“Vamos a mantener el compromiso de la presencialidad en las escuelas, siempre que la situación lo permita. No podemos volver a tener un año como el año pasado”, explicó el jefe de Gobierno porteño.