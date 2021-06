Larreta anunció que los locales gastronómicos podrán abrir hasta las 23 y las vacaciones de invierno no tendrán cambio

Horacio Rodríguez Larreta anunció nuevas medidas en la Ciudad, NA

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció hoy una flexibilización de las restricciones para circular y para el sector gastronómico, que estarán habilitados hasta las 23:00, y confirmó que las vacaciones de invierno se mantendrán sin cambios.

El mandatario porteño brindó una conferencia de prensa en la sede gubernamental de Parque Patricios, donde informó una baja en el promedio de casos diarios de Covid-19 en la Ciudad “de 2.600 a 1.600” y destacó: “Gracias al esfuerzo de todos, logramos consolidar la tendencia a la baja de hace dos semanas”.

También advirtió que el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva está en el 71% y “sigue siendo alto” y frente a ello, hizo hincapié en el llamado a la población para que se vacune y se testee.

“Hoy tenemos capacidad para vacunar 30 mil por día y en la medida que nos lleguen las dosis vamos a ir asignando los turnos”, sostuvo Rodríguez Larreta y agregó: “La vacuna es la esperanza de retomar el trabajo, de que todos los chicos vayan a la escuela, de que los comerciantes puedan abrir”.

Ante la baja en la curva de contagios, Rodríguez Larreta confirmó una serie de medidas que aliviarán las restricciones que regían hasta el momento, particularmente para el sector gastronómico y para el cultural, dos de los más golpeados por la pandemia.

“A partir de mañana, bares y restoranes van a poder abrir con mesas al aire libre hasta las 11 de la noche, igual que en la Provincia. Es una decisión coordinada”, indicó el jefe de Gobierno, al tiempo que anunció la consecuente extensión del horario para circular, que quedará entre las 06:00 y las 23:00.

El alcalde porteño señaló que “los otros comercios también podrán abrir hasta las 11 de la noche y a partir del lunes los shoppings vuelven a abrir con una capacidad máxima de una persona cada 15 metros cuadrados”.

El referente del PRO también indicó que “los encuentros hasta diez personas en espacios abiertos van a estar permitidos y también los patios de juegos”, tras lo cual subrayó: “Los encuentros en espacios cerrados sí o sí tenemos que evitarlos”.

Por ese motivo, señaló, “las actividades profesionales van a seguir en modalidad remota y las religiosas, a partir del 18 de junio, con capacidad máxima hasta 30%”, mientras que las deportivas de hasta 10 personas “con y sin contacto” estarán habilitadas “al aire libre”.

Uno de los anuncios más importantes de Rodríguez Larreta apuntó a los cines y teatros, que volverán a abrir a partir del viernes 18 de junio “también con capacidad máxima del 30%”.

“Sabemos lo difícil que fue no poder subir el telón, reconocemos el enorme esfuerzo”, subrayó el jefe de Gobierno.

Respecto de las clases, el mandatario anunció que las vacaciones de invierno se mantendrán sin cambios, que los jardines maternales y la educación inicial, primaria y especial seguirán con la presencialidad y que todos los estudiantes del secundario pasarán a la doble modalidad de clases presenciales y virtuales.

Por su parte, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, sostuvo que “en las escuelas las tasas de contagios siguen siendo bajas porque se cumplen los protocolo” y “menos del dos por ciento de las personas que van a las escuelas presentaron contagios”.

Además, Rodríguez Larreta puso de relieve que en la Ciudad llevan hechos “casi cuatro millones de test” de Covid-19 y que se aplicó “el 94%” de las vacunas recibidas, por lo que “más de un millón de personas recibieron, por lo menos, una dosis”.

También destacó que fue vacunado “el 100% de los adultos mayores, que son grupos de riesgo, el 100% del personal de salud, que está en la primera línea de batalla” y alrededor del “87% de los policías”.

Además, dijo sentirse “orgulloso de estar vacunando a trabajadores y trabajadoras, sobre todo, de los comedores comunitarios que muestran día a día la solidaridad”.

“El 99% de las personas entre 55 y 59 años que se empadronaron tienen al menos una dosis aplicada”, subrayó el jefe de Gobierno porteño.

