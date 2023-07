Larreta, con nuevo spot de campaña: quiénes aparecen en el video

Horacio Rodríguez Larreta estrenó un nuevo spot de campaña en el cierre de la primera semana de actividad proselitista rumbo a las PASO del 13 de marzo.

El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio enfatizó que «creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja», con un fotograma donde aparece de manera difusa la cara y la voz de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Rodríguez Larreta se prepara para competir en las primarias junto a su compañero de fórmula, Gerardo Morales, contra la lista que encabezan Patricia Bullrich y Luis Petri. Es por eso que sigue con sus actividades de campaña y ahora con un nuevo video para promocionarse en los espacios asignados por la Dirección Nacional Electoral en los medios de comunicación.

Larreta anunció nueve propuestas para una Argentina sin inflación

Esta semana, el jefe de Gobierno presentó nueve propuestas para una Argentina sin inflación. Lo hizo en el supermercado El Económico, de la localidad bonaerense de Morón, horas después de que se conociera que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 6% durante junio y acumula un alza del 115,6% en el último año.

“La inflación es muchísimo más que un número. Es una desgracia cotidiana que nos arruina la vida. Es no poder darles un gusto a tus hijos cuando te lo piden. Es que no te alcance para los remedios. Es comprarte lo que podés en lugar de lo que querés. Es comer peor. Es no tener idea de cómo vas a cubrir tus gastos porque la plata que ganaste trabajando se te escapa de las manos”, remarcó el precandidato presidencial.

Quiénes aparecen en el video

Mientras tanto, la pieza audiovisual dura un minuto en el que se ven imágenes de Larreta rodeado de personas en diferentes actividades.

Están intercaladas con placas anaranjadas con palabras clave e imágenes del Paseo del Bajo en la ciudad de Buenos Aires, sus recorridas por varios puntos del país, fragmentos en los que aparece con Morales y con parte de su equipo como el economista Martín Redrado, el secretario, su secretario de Asuntos Públicos Waldo Wolff y la diputada nacional Silvia Lospennato.

Martín Lousteau: “El fallo del Tribunal no dice que Jorge Macri reúne las condiciones para competir”

En el video también aparecen la exdiputada Elisa Carrió, su precandidato a gobernador de Buenos Aires, Diego Santilli, e imágenes de protestas con enfrentamientos entre manifestantes y la Policía de la Ciudad. «Creo que en tiempos de crisis, están los que disfrutan echando nafta al fuego y estamos los que nos esforzamos para apagarlo», se lo escucha decir en ese momento.

Larreta, en off y la palabra «creo»

Es que a lo largo del video, la voz del actual jefe de Gobierno porteño se escucha en off, con el desarrollo de la palabra clave «creo».

Esta semana, Larreta presentó nueve propuestas para una Argentina sin inflación.

«Creo en escuchar, antes que hablar; creo en hacer, después de escuchar; creo en construir y no en dinamitar; creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja; creo en los equipos de trabajo y no en los liderazgos autoritarios; creo que en tiempos de crisis, están los que disfrutan echando nafta al fuego y estamos los que nos esforzamos para apagarlo», se lo escucha decir en la primera parte.

Y sigue: «Creo en sumar a todas las personas de bien para cambiar nuestra historia de una buena vez; creo en trabajar, trabajar y trabajar; creo que todos tienen que tener la tranquilidad de que cuando se estén yendo a dormir yo voy a seguir ahí, dejando la vida por y para cada uno de los que vivimos acá».

Encuesta: cae la imagen de Milei y Larreta es el único que gana en todos los escenarios de balotaje

En el cierre, el precandidato y representante del «ala blanda» de Juntos por el Cambio remata: «Yo creo en el cambio, sí, pero no en cualquier cambio, creo en el cambio que nos va a cambiar la vida. Hagamos el cambio de nuestras vidas».

El nuevo video comenzará a circular en las próximas horas en los medios de comunicación de cada a la segunda semana de campaña electoral rumbo a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 13 de agosto.

LT