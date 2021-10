Larreta, en otra gira de campaña por las bancas al Senado

Volverá a Córdoba donde ya estuvo hace quince días y aparece asegurada la ventaja que Juntos por Córdoba obtuvo en las PASO, mostrándose como uno de los territorios más amigables para el PRO y con más rechazo al kirchnerismo. Es la provincia, además, que Juntos por el Cambio viene dominando en votos. Se suma que Larreta tiene allí un plus. Es que el Jefe porteño no se comprometió con ninguna opción en particular camino a las primarias. No es el caso de Lousteau, que viene visitando a los cordobeses. El senador porteño recaló varias veces a Córdoba «porque fue su gran apuesta, primero en la interna radical, después en las Paso y ahora en la general», según cuentan en su entorno.

Tres provincias

En la primera semana de octubre en Córdoba, Larreta y Lousteau junto con Alfredo Cornejo se mostraron en sintonía en el relanzamiento de la nueva etapa de campaña de la lista que encabeza Luis Juez como candidato a senador y el radical Rodrigo de Loredo a diputado nacional, en un acto en el Parque Sarmiento, de la capital provincial.

Esta vez participarán de una conferencia. Todo será muy rápido, ya que en esta oportunidad el jefe de Gobierno porteño tiene previsto visitar tres provincias en dos días. La anterior llegó a cinco en dos días y medio.

El viaje de campaña será viernes y sábado y tras anunciar, como lo hizo el martes, que la Ciudad de Buenos Aires ya tiene al 70% de los porteños con dos dosis aplicadas de la vacuna contra el coronavirus, lo que permitió iniciar el permiso para no utilizar tapabocas en espacios abiertos al aire libre y sin aglomeraciones. Todo lo planteó Larreta como un éxito de su gestión en pandemia, que hará valer fuera del distrito porteño.

El objetivo principal de Juntos por el Cambio es ahora acumular bancas en el Senado para restarle presencia al oficialismo. También eligen senadores, Chubut -está en los planes de Larreta también armar un recorrido por el sur argentino-, Tucumán (estuvo en el viaje anterior), Catamarca, Corrientes, Mendoza y la provincia de Santa Fe que será parte de la actual recorrida que encara con Lousteau. En esa provincia visitarán la capital y también la Ciudad de Rosario.

En cambio en el sur del país, hace una campaña aparte la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien estará hoy con Cornejo en Neuquén y Río Negro para acoplarse a la campaña de los candidatos que se postulan allí a legisladores.

«Esta gira que continúa, apunta a mejorar y reconfirmar el próximo 14 de noviembre los resultados de las PASO, teniendo como objetivo fundamental obtener cinco senadores más en el Congreso, trabajando por la oportunidad histórica de liberar al Senado del kirchnerismo, fortalecer las instituciones de la República y lograr transformar para siempre la gobernabilidad en la Argentina», detallaron en un comunicado los organizadores de ese itinerario.

Bancas

«Nos parece central que cambie el equilibrio de poder en la Cámara Alta», insisten en Juntos por el Cambio en relación a las campañas que buscan reforzar con la presencia del Jefe de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde Córdoba, donde Lousteau y Larreta van nuevamente a apoyar a Juez y a De Loredo, partirán hacia Santa Fe para participar como invitados a una cena y el sábado visitarán la ciudad de Paraná en Entre Ríos y después la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.