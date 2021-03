Larreta en sesiones legislativas: “Siempre voy a estar para terminar con la grieta”

Larreta. “Fue el año más duro de mi vida”, dijo. Captura Zoom.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró esta mañana la apertura de sesiones de la Legislatura de la Ciudad y aseguró que el 2020 “fue el año más duro” de su vida. “Siempre voy a estar para terminar con la grieta”, destacó.

Rodríguez Larreta aseguró que “el diálogo es lo que los argentinos necesitan para salir adelante” y valoró “el compromiso de la gente” para cumplir con las medidas de cuidado durante la pandemia.

“El diálogo es lo que los argentinos necesitamos para salir adelante. Nosotros fundamentamos cada una de nuestras decisiones en la evidencia científica”, indicó Larreta por videoconferencia durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de la Ciudad.

En tanto, respecto a la pandemia, el mandatario destacó que “el compromiso de la gente fue extraordinario”.

“Fue por lejos el año más duro de mi vida. Fue un año de mucho dolor para mí y para mi familia”, subrayó Rodríguez Larreta.

“FALSAS ACUSASIONES” SOBRE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN LA CIUDAD

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que en los últimos días se realizaron “falsas acusaciones” sobre la campaña de vacunación en la Ciudad y destacó que está “todo listo” para seguir vacunando “cuando el Gobierno Nacional entregue más dosis”.

“Ya aplicamos 132.491 vacunas: 31.199 personas ya recibieron las dos dosis. Durante los últimos días se difundieron falsas acusaciones sobre la vacunación en la Ciudad que atentan contra la confianza de la gente en la vacuna y contra la esperanza que representa la vacunación”, subrayó Larreta de forma virtual durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Ciudad de Buenos Aires.

Y agregó: “En la Ciudad, hace 30 años que las obras sociales participan de las campañas de vacunación. Estamos llevando adelante un plan de vacunación serio en la Ciudad. Tenemos todo listo para avanzar cuando el Gobierno Nacional nos de más dosis”.

