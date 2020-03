Larreta en sesiones ordinarias porteñas: “En estos años transformamos la vida de los 40 mil vecinos”

Horacio Rodríguez Larreta inició sesiones ordinarias

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó, al dar inicio del período de sesiones ordinarias en la Legislatura, que está “dispuesto siempre” a “dialogar” con el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires para “trabajar en los desafíos” que comparten.

“Estoy seguro que vamos a trabajar muy bien juntos”, señaló el alcalde porteño en su mensaje ante los legisladores.

En ese sentido, indicó: “El gran desafío de nuestro gobierno es trabajar para que todos tengamos más oportunidades de crecer y progresar. Somos una ciudad que acompaña el esfuerzo de cada persona promoviendo el desarrollo económico y humano y la integración de los barrios para reducir las desigualdades”.

“Queremos una ciudad más igualitaria“, enfatizó Rodríguez Larreta en otro tramo de su discurso, a la vez que precisó que el lunes comienzan las clases en la ciudad de Buenos Aires porque se logró un acuerdo con los docentes.

Por otro lado, Rodríguez Larreta, confirmó el inicio del ciclo lectivo mañana tras el acuerdo paritario alcanzado con los gremios docentes.

“Mañana () empiezan las clases en la Ciudad gracias al diálogo con los docentes“, destacó en su discurso, al hablar ante los legisladores.

En cuanto a las obras remarcó el Paseo del Bajo, los viaductos de las líneas de trenes San Martín y Mitre, y dijo que tienen “la responsabilidad de encarar las grandes obras de infraestructura y transporte” para que los vecinos vivan mejor. Explicó que seguirán con “obras de infraestructura y servicios en cada barrio”, que extenderán el Metrobus y destacó la urbanización de la Villa 31 en Retiro.

“En estos años transformamos la vida de los 40 mil vecinos construyendo departamentos, sumando plazas, dos Centros de Salud y dos Polos Educativos: el Mugica y el María Elena Walsh”, afirmó.

Además, destacó su gestión en materia de seguridad -mencionó la baja de la tasa de delitos en la Capital- y anunció la incorporación de más cámaras de seguridad. También hizo foco en la integración de los barrios porteños.

Por otro lado, el funcionario se refirió al plan de realizar 54 escuelas y destacó la creación de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires.

“Del plan 54 escuelas nuevas, 40 ya están terminadas, 6 abren este mes y las restantes las vamos a terminar en los próximos meses. Son más de 9 mil vacantes que estamos sumando. Vamos a trabajar trabajar para que todas las escuelas públicas enseñen robótica y programación desde sala de cinco”, indicó Rodríguez Larreta.

Y enseguida expresó: “Para formar a los estudiantes del futuro necesitamos docentes del futuro. Por eso creamos la Universidad de la Ciudad que jerarquiza la formación docente y le da rango universitario”.

En cuanto a la salud dijo que promoverá “la prevención y el cuidado, que los servicios estén cerca de la casa de cada vecino y para que responda con rapidez, calidad y eficiencia cada vez que la necesitemos”.

Indicó que se compromete a “garantizarle a cada vecino un equipo médico de cabecera, con un clínico, un pediatra, un enfermero y todas las otras profesiones y disciplinas del primer nivel de atención”.