Larreta le contestó a Patricia Bullrich: «No me engancho en peleas internas»

En el marco de la interna opositora que se vio motorizada por los polémicos entredichos que protagonizaron Patricia Bullrich y Felipe Miguel, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó este miércoles 2 de noviembre en la mesa de debate del programa A dos veces, transmitido por la pantalla de TN. Fiel a su estilo, el líder de Juntos por el Cambio le bajó el tono a la fisura interna de la coalición, y una vez más eludió definiciones concretas acerca de su posible candidatura presidencial: «No me siento cómodo hablando de candidaturas».

El periodista Marcelo Bonelli comenzó el debate con la consulta por la pelea pública reciente entre la ex ministra de Seguridad y el actual jefe de Gabinete porteño: «¿Se siente cómodo con la pelea en el PRO?».

«No me engancho ni un minuto en las peleas internas», respondió Larreta y se posicionó por fuera de cualquier «grieta», ya sea interna o externa a su partido. «No hay manera de que me enganche en peleas internas. Nunca. No creo en la violencia, en la agresión ni en la grieta».

Larreta y Bullrich, interna en el PRO. FOTOS: Tëlam.

«¿Usted lo banca a su jefe de gabinete Felipe Miguel? Porque Patricia Bullrich dijo que le iba a romper la cara…», advirtió Edgardo Alfano.

«Es el jefe de Gabinete de la Ciudad, ¿cómo no lo voy a apoyar? Lo apoyo como jefe de Gabinete, pero no me engancho en discusiones ni en agresiones ni en violencia… Demos vuelta la página, no sigamos dando vueltas con eso», expresó.

Durante el programa, se reprodujo un tape de Patricia Bullrich en el cual le exigió jefe de gobierno porteño que «no mande soldaditos a hablar».

«No tengo nada que decir. Me siento en reuniones del PRO todo el tiempo», contestó Larreta.

Larreta vs Patricia Bullrich

«Las cosas que hablo con ella, las hablo en privado, como corresponde. Públicamente, no me van a encontrar a mí para discusiones internas«.

«No me engancho en discusiones internas. No es bueno para el proyecto de Juntos por el Cambio», insistió Larreta.

«No es bueno para el país», objetó el alcalde porteño. «Trabajo por la unidad, es fundamental sostener esa unidad que hoy para mí está fuera de discusión más allá de todas las tensiones que pueda haber», consideró.

«Plan integral» para la inflación

Por otra parte, el alcalde porteño, trasladó el foco de la discusión a la inflación, una de las principales debilidades del Gobierno nacional.

«Estoy trabajando, peleándome contra la inflación, tenemos que dar una pelea a muerte… Esta cosa del aumento de los precios… La gente no sabe cuánto va a costar el asado del fin de semana», dijo.

Y agregó: «Otra vez piensan que los controles de precios van a frenar la inflación… requiere un plan integral, un plan de desarrollo. Si la Argentina no se desarrolla y no vuelve a crecer, no vamos a bajar la inflación».

«Dentro del plan de desarrollo, es muy importante el capítulo de la estabilidad. Si no estabilizamos este país, no hay crecimiento, no hay trabajo… Tenemos que estabilizarlo. No podemos seguir gastando todos los años más de lo que tenemos», argumentó Larreta.

¿Jorge Macri o Martín Lousteau?: el candidato de Larreta para la Ciudad

Horacio Rodríguez Larreta evitó nuevamente definiciones concluyentes y enumeró «las virtudes» de los colegas de su gabinete: Fernán Quirós, Soledad Acuña, Jorge Macri y Emmanuel Ferrario. «Es un orgullo que el PRO tenga varios candidatos de tanta calidad».

«Patricia Bullrich dijo que usted quiere entregar la ciudad a los radicales», sostuvo Bonelli, refiriéndose implícitamente a Martín Lousteau como posible reemplazante en la Ciudad de Buenos Aires.

«La Ciudad no es mía, Yo no soy el dueño de la ciudad para entregársela a nadie. No creo en esa visión de la política que uno por ser el jefe de Gobierno es el dueño que mañana entrega».

