Larreta no se arrepiente de sus encuentros con Alberto Fernández

Horacio Rodríguez Larreta habló en una entrevista televisiva sobre sus encuentros y acuerdos con Alberto Fernández y Axel Kicillof durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19. Además, se pronunció públicamente sobre el estado de su relación con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

«Yo gobierno la ciudad capital de la Argentina. ¿Cómo no voy a coordinar con el Gobierno nacional?», cuestionó el precandidato a presidente opositor en la noche de este lunes 10 de julio y señaló: «Me decían que políticamente no me convenía estar al lado de Alberto Fernández».

«Me planteaban que yo tenía que poner mi conveniencia política, si me convenía o no una foto con el Presidente, por encima de la necesidad de los porteños o de los argentinos. ¿Qué tiene que ver eso? Yo tengo una responsabilidad de Gobierno», explicó Larreta en diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina (LN+).

«No estoy arrepentido de ninguna manera», sostuvo el jefe de Gobierno porteño y añadió: «¿Cómo voy a anteponer mi interés y mi posicionamiento político especulando si me conviene o no? Es un disparate. No hago la especulación de si me va a sumar tres votos o me resta dos».

Larreta insistió en que «su responsabilidad como jefe de Gobierno era coordinar con la Provincia de Buenos Aires y con el Gobierno nacional», aunque aclaró: «También es cierto que cuando el Gobierno nacional tomó decisiones sin consultarme me planté y les dije que no, porque yo no fui parte de esa decisión».

Sin arrepentirse del impacto de las fotos y conferencias de prensa donde se lo ve sentado junto al Presidente el gobernador bonaerense, el intendente argumentó: «Mi estilo de conducta es hacerme cargo, hacerme responsable».

Horacio Rodríguez Larreta criticó el spot de Patricia Bullrich: «No es a las trompadas»

Interna en el PRO: «No me hago cargo de la demonización»

Por otro lado, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio también se refirió a su relación con el expresidente Mauricio Macri y con Patricia Bullrich, su competencia en la interna opositora, y reiteró que «no cree en la confrontación» e hizo hincapié en la necesidad de que prevalezca la unidad en el espacio.

«No me hago cargo de la demonización, una pelea necesita de a dos como el tango, pero de mi parte no se escuchó un agravio mío«, aseguró el jefe de Gobierno porteño y subrayó: «La única manera de ganarle al kirchnerismo es juntos, para recuperar el salario y la tranquilidad».

Horacio Rodríguez Larreta junto a Alberto Fernández.

De todas formas, el funcionario reconoció la existencia de «diferencias de visión», aunque insistió en que no por eso motivó el agravió. «Ya pasé por esto en la interna con (Gabriela) Michetti, y esa noche estábamos juntos trabajando y no perdimos ni un solo voto», ejemplificó.

Luego, señalando que «nobleza obliga», habló sobre una de las medidas tomadas durante la gestión de Macri en torno a la revisión de convenios entre empresas, Estado y gremios y expresó: «El convenio que hizo Mauricio Macri con los petroleros en Neuquén por Vaca Muerta potenció mucho la producción de Vaca Muerta

«Estoy reconociendo algo que inició Macri, que fue el desarrollo de Vaca Muerta», indicó y concluyó: «Tengo mi posición, la expreso, voy por el cambio. Voy por la Argentina de buscar mayorías para resultados y hechos, no creo en la confrontación. He tenido algunas diferencias pero parte de tener una buena relación es saber administrar las diferencias».

AS/ff