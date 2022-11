Larreta reconoció «tensiones internas» en Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta volvió a referirse este jueves 3 de noviembre a las internas en Juntos por el Cambio y reconoció que hay «tensiones» en el espacio, aunque señaló que él «no se engancha en las peleas». Así buscó bajarle el tono una vez más a las fuertes críticas lanzadas por la titular del PRO, Patricia Bullrich, luego de cruzarse con el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

«No me engancho ni un minuto en las discusiones y peleas internas. Es una convicción. No peleo, no contesto, no me engancho, porque eso es malo para la unidad de Juntos por el Cambio», sostuvo Rodríguez Larreta en diálogo con Cristina Pérez en el programa Cristina sin vueltas, por Radio Rivadavia.

Patricia Bullrich volvió a cruzar a Horacio Rodríguez Larreta: «No me mandés más a tus soldaditos»

En concreto, el jefe de Gobierno porteño hizo referencia al cruce que tuvo con Bullrich, luego de que esta lo acusara de mandarle «soldaditos» a criticarla, y afirmó que él «no tiene tensión» y «no hubo ni una sola declaración agraviante».

«No creo en las discusiones internas, en las peleas. No estamos todos en la misma bolsa. No me meto en peleas internas», agregó Larreta.

En este sentido, el jefe comunal porteño reconoció: «No digo que no hay tensiones internas, sino que no quiero alimentarlas, no quiero seguir echando nafta al fuego, porque no es bueno para la Argentina, para el PRO. Las tensiones existen pero no estoy para profundizarlas. Tenemos que cerrar la grieta. Se hace política peleándose unos con otros, desde el anti».

Horacio Rodríguez Larreta: «Patricia Bullrich tiene todo el derecho de ser candidata»

Por otra parte, el mandatario de la Ciudad no profundizó en el fuerte cruce entre Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, pero señaló que no habló con ella en las últimas horas y espera verla en la próxima reunión del PRO, pactada para la semana entrante.

«Si tengo algo que decirle a ella, se lo digo en la cara en privado. Las discusiones que yo tenga que dar las doy personalmente», concluyó.

Video | Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel: «La próxima te rompo la cara»

Patricia Bullrich: «No me mandes más a tus soldaditos»

La ex ministra de Seguridad no parece interesada en bajar la tensión en la interna de Juntos por el Cambio. Al contrario, tras su fuerte cruce con Felipe Miguel, en el cual amenazó con «romperle la cara», apuntó ahora contra Horacio Rodríguez Larreta y lo acusó de armar «operaciones en su contra».

«Si hay un debate que Rodríguez Larreta discuta conmigo, que no me mande más soldaditos, todo debate es válido en la medida que sea abierto y claro», sentenció la líder del PRO también en diálogo con Cristina Pérez en el mismo ciclo.

A su vez, Bullrich reafirmó sus intenciones de competir en las elecciones presidenciales de 2023 y pidió que haya transparencia en el espacio político del que es parte: «No me van a correr, siento que el PRO tiene que ser un partido transparente en el que no haya mal uso de recursos, que no se genere una situación en la que tomás una decisión y te mandan voceros a decirte cualquier cosa».

