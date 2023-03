Larreta reveló que necesitaría al menos «tres mil personas para asumir» como presidente

En tono de campaña y ya consolidado como precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, adelantó cuáles son las medidas que tomará si llegara a ser electo en los próximos comicios y comentó que necesitaría al menos «tres mil personas» para asumir como jefe de Estado.

“El primer cambio va a ser el primer día, porque ahí tenemos que trazar el rumbo, bien claro y con toda la normativa necesaria para marcar ese camino», comenzó diciendo el alcalde porteño. «Vos podés mandar cinco mil gendarmes a Rosario para atacar el narcotráfico y se ven resultados en un día pero para poder bajar la inflación necesitás un plan integral«, aseguró.

En ese sentido, reveló que a pesar de haber lanzado su precandidatura hace menos de un mes conformó equipos de trabajo hace más de un año para desarrollar medidas para abordar distintas temáticas. “Necesitamos tres mil personas para asumir el Gobierno Nacional. Tal vez cinco mil; no es que los vas a tener antes de las elecciones pero los equipos sí los tenemos», afirmó en declaraciones a la señal América TV.

«Nunca se trabajó con tanta responsabilidad, con tanto detalle”, dijo el mandatario porteño, al mismo tiempo que adelantó que es muy importante que haya «un acuerdo amplio al principio». Y recordó los incidentes por la reforma previsional en 2017: «Si para sacar esas leyes terminás haciéndolo a las cinco de la mañana, por un voto y con 14 mil toneladas de piedra, la confianza de que eso se mantenga va a costar más”.

Por ese motivo, insistió en que cada tema será analizado en detalle: “Vamos a tomar las medidas el primer día: lanzar el plan inflacionario, el de seguridad, sacar intermediarios de los planes sociales. Tiene que ser un plan integral, no sacar medidas de a una».

Las primeras «100 horas de gestión»

“Antes eran los famosos 100 días, ahora son 100 horas. Lo primero es bajar la inflación, yo voy a bajar la inflación”, había expresado Rodríguez Larreta anteriormente en una entrevista que brindó a Radio Con Vos.

Por otro lado, consultado sobre el acuerdo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), manifestó que «siempre es bueno negociar con los acreedores para estirar los plazos y mejorar las condiciones». Sobre esto, explicó que el desafío es «construir confianza» en la Argentina «para que inviertan en el país».

“No significa que no puedas buscar renegociar mejores condiciones, plazos más largos, mejores tasas de interés. No es que no hay que pagarle al FMI”, subrayó.

La interna en Juntos por el Cambio

Este domingo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se mostró junto al gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, en la victoria de Juntos por el Cambio en La Falda, luego de que el radical Javier Dieminger retuviera la intendencia.

A la espera de que el ex presidente Mauricio Macri se defina sobre si será precandidato a presidente o no, Rodríguez Larreta afirmó que «lo más sano es ir a una PASO». «Lo importante es que haya reglas claras y que las manejemos con respeto. Puede haber fórmulas cruzadas«, mencionó.

“En la última elección hubo PASO en 17 provincias y al otro día los candidatos de las listas estaban trabajando juntos y ganamos la elección así. Yo no veo problema, obviamente si las tensiones pasan”, aclaró el dirigente del PRO.

“A mí no me vas a ver nunca criticando a alguien de Juntos por el Cambio nunca, jamás, no lo hice nunca ni lo voy a hacer. Eso atenta contra la unidad y termina favoreciendo al kirchnerismo«, cerró.

