Larreta sobre los dichos de Cafiero: No me engancho en discusiones políticas en este momento

“No me engancho en discusiones políticas. Tenemos que buscar la unidad de todos los argentinos“, dijo Larreta en declaraciones a radio Mitre, en las que fue consultado sobre los dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien sostuvo que la pandemia en tiempos de Mauricio Macri hubiese sido una “catástrofe”.

“No estoy de acuerdo“, respondió Horacio Rodríguez Larreta pero insistió en la necesidad de “buscar en este momento trabajar todos juntos, y no hacer diferencias” ya que “la ocasión lo requiere”.

“Me mantengo muy firme en no entrar en discusiones políticas. Ya tendremos tiempo. Como espacio de oposición tenemos posiciones diferentes pero este momento es el más difícil en muchos años, y no voy a entrar en controversias políticas”, insistió Larreta sobre lo dicho por Santiago Cafiero.

En ese marco, agregó que tiene “la responsabilidad de la gestión donde hay mayor cantidad de casos” por coronavirus.

larreta El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta

Por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta fue consultado sobre las investigaciones en curso relacionadas a un supuesto espionaje ilegal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Fui citado por la justicia como víctima. No tengo ningún dato, más allá de lo periodístico. Por supuesto voy a ir, voy a hablar con el juez a ver qué se está investigando, pero no tengo ninguna otra información“, dijo el jefe de Gobierno porteño.

En ese marco, agregó que está a “disposición de la justicia” y, ante una consulta, aclaró: “No le doy ninguna significación al tema, que es muy sensible para hacer especulaciones”.

Ayer, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena citó como testigos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Horacio Rodríguez Larreta, para mostrarles las evidencias halladas en relación a un supuesto espionaje ilegal del que habrían sido víctimas.

La citación a ambos se resolvió para mostrar esa evidencia, luego de lo cual podrán resolver si se presentan como querellantes en el caso, informaron fuentes judiciales.

Villena investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri, en una pesquisa que se abrió a raíz de los dichos de un narcotraficante que declaró ante la justicia que había sido contratado por la Agencia Federal de Inteligencia, bajo la gestión de Gustavo Arribas, para “darle un susto” a un ex funcionario del Ministerio de Defensa.