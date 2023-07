Larreta vs. Bullrich: guerra de publicistas

Detrás de la batalla interna de los candidatos hay mentes creativas que transforman un discurso en imagen y sonido. Y los realizadores audiovisuales de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich describen a la perfección cada una de sus campañas: un renombrado profesional lidera el equipo del jefe de Gobierno porteño, mientras que un joven y poco conocido trabajador acompaña el recorrido low cost de la ex ministra.

Los spots de Larreta y Bullrich describen la realidad política: la interna está tan al rojo vivo, que incluso aprovecharon las piezas audiovisuales para hacer un furioso contrapunto.

Campaña.

“Si no es todo, es nada”, fue la frase más contundente del primer spot de Bullrich, en alusión a la “campaña paloma” de Larreta. “Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía”, dice la ex ministra mirando a cámara. Y completa: “Vamos a necesitar mucha fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso”. En el otro rincón del PRO recibieron el mensaje.

“El camino de imponer cambios a las trompadas y de que el que no piensa como yo es el enemigo, nos condujo al a inflación, inseguridad y frustración”, contestó Larreta en Radio Con Vos tras ver el spot inaugural de la campaña de Bullrich. Y agregó: “Yo propongo un camino distinto, el de los hechos. No es a las trompadas, no es a los gritos”.

El trabajo audiovisual del jefe de Gobierno porteño marca el contrapunto con su competidora: pone el foco en “construir, no dinamitar”. “En tiempos de crisis, están los que disfrutan echando nafta al fuego y estamos los que nos esforzamos para apagarlo”, dice Larreta señalando al ala dura del PRO en su spot. “Creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja”, sostiene en un mensaje que está dirigido a Bullrich, pero también a Mauricio Macri.

Desde principios de julio, los spots se repiten en los medios de comunicación para afianzar los discursos de los precandidatos: cada uno haciendo una representación fiel de la imagen de los competidores de la interna más caliente de este 2023.

Realizadores.

La idea de “equipo” que Larreta plantea en sus apariciones públicas a la hora de describir su gestión se repite, incluso, en el área de comunicación: “Somos una plantilla grande que trabajamos en toda la creatividad”, sostiene una fuente de la mesa chica del jefe de Gobierno.

Pero allí, por trayectoria, resalta un nombre, quien está a la cabeza del proyecto: Carlos Pérez, un reconocido publicista local que fue considerado por Adlatina, la publicación más famosa de marketing en Latinoamérica, como uno de los 20 creativos más influyentes de la última década. Según publicó el programa Periodismo Para Todos, cobrará 10 millones de pesos por los 45 días de trabajo de la campaña.

Pérez lleva una década al lado de Larreta. En el 2015 fue contratado con su agencia BBDO y luego se incorporó en forma particular al equipo. De perfil bajo, rehúsa hablar con los medios. Su tarea es escuchar las ideas del equipo de campaña y transformarlas en piezas audiovisuales.

En el caso de Bullrich y su campaña de bajos recursos, eligieron a Hernán Weisz, líder de La Chola TV, una pequeña productora sin demasiados antecedentes en el mundo creativo. La pequeña compañía que no tiene siquiera página web se llevaría, otra vez según el programa de Jorge Lanata, 3,5, millones de pesos mensuales durante la campaña.

Weisz tiene 35 años y estudió la carrera de Diseñador de Imagen y Sonido en la UBA entre 2007 y 2012, cuando salió al mercado. En su primera década de actividad, radicado en Estados Unidos, realizó trabajos para reconocidas empresas como Airbnb, La Serenísima, Sony y Procter & Gamble, entre otras. Pero también para organismos públicos como la Cámara de Diputados, la UBA y los canales estatales Encuentro y Deportv.

NOTICIAS intentó comunicarse con Weisz, pero el joven publicista se negó a hablar: incluso puso en privado su cuenta de Instagram para que no se pudiera revisar su trabajo. El antimarketing.

El perfil bajo es un rasgo común entre los profesionales detrás de los candidatos de Juntos por el Cambio.

El contrapunto de Larreta y Bullrich tuvo su correlato en sus spots de campaña. Las siguientes piezas que fueron apareciendo luego, en uno y otro rincón, también estuvieron dedicadas a sus propuestas y a confrontar con el oficialismo. Pero en las PASO el objetivo es superar al rival: por eso no se guardan ninguna crítica.