Larreta y Negri se refirieron a dichos de Cafiero y pidieron evitar discusiones políticas – Télam

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, y el PRO salieron a responder los dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien sostuvo que sería “una catástrofe” la situación por la pandemia de coroavirus si hubiese continuado el gobierno anterior, en tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta dijo que “no ayuda engancharse en discusiones políticas” en el contexto actual de emergencia.

En un documento difundido a través de las redes sociales, el PRO -encabezado por la ex ministra Patricia Bullrich, enumeró diez situaciones que se habrían dado, o no dado, en un hipotético segundo mandato de Mauricio Macri en un escenario de pandemia y allí señaló, entre otros aspectos, que “habría tenido una oposición mucho menos constructiva que la actual, que apoyó las medidas duras cuando fueron necesarias”.

También, indicó que “habría advertido antes los efectos del aislamiento estricto sobre otras patologías de la salud, y sobre el empleo y el trabajo de los argentinos, y habría encontrado maneras de encontrar un equilibrio más temprano”.

Por su parte, en declaciones formuladas a radio Mitre, el jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio afirmó lamentar “mucho” las palabras de Cafiero y consideró que “no están a la altura del momento crítico que se atraviesa”.

En este sentido, destacó que Juntos por el Cambio “propuso al Gobierno trabajar juntos para encontrar una salida a la pandemia y no respondieron”.

En una entrevista con el mismo medio, Cafiero había dicho esta mañana: “Imaginen lo que hubiera sido esta pandemia con (el ex presidente) Mauricio Macri gobernando. Una catástrofe”.

“Se fortaleció el sistema de salud en tiempo récord en la Argentina quebrada que dejó Macri; recordemos que nos habían dejado sin Ministerio de Salud”, agregó el funcionario.

Cruces y reclamos

Respecto de la crítica, Negri enumeró acciones que, según su consideración, Juntos por el Cambio no hubiera realizado en caso de haber continuado en el gobierno.

“Estoy seguro de que no le hubiéramos dado superpoderes al jefe de Gabinete, porque nuestro gobierno se autolimitó y redujo la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias, primero hasta el 7,5% y luego hasta el 5% del Presupuesto”, mencionó el legislador radical, del mismo modo que luego lo reflejó el comunicado difundido por el PRO.

“Sé que no íbamos a ir al Consejo de la Magistratura a salvar al juez (Rodolfo) Canicoba Corral y que no íbamos a hacer lo que hizo el secretario de Derechos Humanos (Horacio Pietragalla) de presentarse como ‘amicus curiae’ para soltar a (el ex secretario de Transporte) Ricardo Jaime”, agregó Negri.





“Sé que no hubiéramos aprovechado la pandemia para que (el ex vicepresidente) Amado Boudou, que se robó media Argentina, descanse en su casa cómodamente. No hubiéramos retirado las querellas en las causas Hotesur y Los Sauces ni querido nombrar procurador a quien va a desarmar las causas en las que la vicepresidenta está investigada”, enumeró.

Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta evitó ahondar en el tema al ser consultado por la polémica: “No me engancho en discusiones políticas, creo que no ayuda”.

“Lo que tenemos que buscar es la unidad de todos los argentinos. No estoy de acuerdo, por supuesto, pero independientemente de eso, en este momento tenemos que buscar trabajar todos juntos, no hacer diferencias. Creo que es lo que la ocasión requiere”, explicó en una entrevista con radio Mitre.