Larroque aseguró que el aislamiento logró “un consenso” – Télam

Larroque asegur que el objetivo es “bajar esa curva”.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrs Larroque, destac que el aislamiento estricto para las zonas de mayor riesgo epidemiolgico esta vez logr “un consenso” que “das pasados no estaba tan marcado” y sobre la duracin de las medidas dijo que “es imposible saber si alcanza con 9 das”.

“Desde hace tiempo se vea que se tena que tomar una medida as, ms all de que sean medidas antipticas”, seal Larroque a radio Con Vos sobre lo dispuesto por el DNU 334/2021, que rige hasta el 30 de mayo, y al ser consultado por la duracin del aislamiento afirm que “es imposible saber si alcanza con 9 das”.

Sobre ese punto, plante que el efecto de las medidas restrictivas “se ir evaluando” a medida que se conozcan los nmeros de contagios y advirti que el sistema de salud en las zonas declaradas en alarma epidemiolgica “est saturado”, por lo que el objetivo es “bajar esa curva”.

“En nuestro pas las cosas se estaban complicando y no quedaba alternativa, nadie tiene como primera opcin tomar este tipo de medidas pero cuando no hay ms remedio hay que ser firmes y tomar las decisiones que implican el cuidado de la sociedad, ms all de que sean simpticas o antipticas”, remarc.

En otro orden, el funcionario pidi que “prime la cordura” y exhort a “no subordinar la pandemia a un ao poltico, como el que estamos cursando”, en referencia a los posicionamientos producto del calendario electoral.

Sobre los anuncios econmicos del gobierno bonaerense, afirm que el 30 de abril el gobernador Axel Kicillof lanz “un paquete de asistencia social”, que se complement con medidas dirigidas a “las Pymes y los sectores medios”, y precis que para la cartera de Desarrollo de la Comunidad ese paquete signific “ampliar el presupuesto en un 50%”.

“Estamos aumentando en 300.000 nuevos beneficiarios el Servicio Alimentario Escolar, que es el programa que ms beneficiarios tiene en la Provincia en materia social, ms inclusive que la AUH, y pasamos de 1.722.000 chicos a 2.022.000”, asegur.

Asimismo, detall que se incrementaron las compras directas de alimentos, “para sostener los comedores y las ollas populares de municipios, organizaciones sociales, religiosas y comunitarias”.

En materia alimentaria, Larroque dijo que su cartera pasar de asistir “de un milln de personas a un milln 500 mil” mientras que en relacin a las polticas sociales del Estado bonaerense dirigidas a nios, nias y adolescentes afirm que se incrementaron “un 20%” los cupos de los programas Envin -focalizado en menores de entre 12 y 21 aos- y Unidad de Desarrollo Infantil -hasta 14 aos-.

En el mismo sentido, detall que se aumentaron “en un 70% las prestaciones o becas” correspondientes a cada programa, como tambin se ampli “en un 130% el programa Ms Vida, que es el viejo programa conocido como manzaneras”.

“Todo es poco frente a la adversidad que tenemos que enfrentar”, reconoci y aadi que “la Provincia, acompaando a la Nacin, decidi encarar este tipo de iniciativas, porque tenamos muy claro que la situacin era compleja y que tarde o temprano bamos a ir a una situacin ms rgida en trminos de confinamiento”.

Consultado por el avance de la campaa de vacunacin, Larroque manifest que “el plan original, que era empezar a vacunar en enero, se fue discontinuando por falta de abastecimiento, como le pas a muchos pases” pero igualmente subray que “Argentina, de todos modos, est entre los pases que ms vacunas reciben”.

Sobre los mayores de 60 aos que se inscribieron para vacunarse en la Provincia, subray: “Esa franja, prcticamente, est totalmente cubierta; de los que se anotaron, porque esta no es una campaa compulsiva, es voluntaria y hay que anotarse, pero del universo de mayores de 60 que se inscribi estamos arriba del 90%”.

Y complet: “Ahora se est avanzando sobre las personas menores con algn tipo de patologa previa”.

“Los esfuerzos para ampliar la cantidad de dosis son denodados y ya estn en marcha un esquema de turnos para ir avanzando en las prximas semanas”, concluy.